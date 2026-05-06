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多元風味 咖啡節飄香上海灘

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

今年「五一」連假期間，氣氛熱烈的二○二六上海國際咖啡文化節（下稱咖啡節）令上海本就氤氳的咖啡香更為豐富醇厚。中新社報導，位於虹口北外灘的二點三公里濱江岸線，咖啡節的近三百個展位沿江鋪展，匯聚瑞典、荷蘭、德國等多地冠軍咖啡廠牌，呈現非遺手作、休閒垂釣、遊戲電競等多元融合場景，眾多遊客在江風中感受多彩「咖啡+」生活。     　　

來自義大利的盧卡表示，在義大利，咖啡就是一杯咖啡，但在上海，咖啡可以連接萬物，對我來說是一個全新的世界。

在台灣咖啡品牌「原生邊境」展位前，不時有遊客諮詢如何購買台灣咖啡豆。品牌創始人王聖偉表示，台灣咖啡豆產量少，強項在於口感和餘韻，這幾天遇到很多人都對台灣咖啡豆的風味很滿意，在上海，大家的接受度蠻高。

西湖醋魚咖啡、風油精風味特調咖啡、賽德克馬告冰拿鐵……本屆咖啡節現場，地方風物賦味咖啡成為一道獨特的風景。追求健康的年輕人愛上了養生咖啡，如熬夜喝黃芪當歸咖啡、焦慮喝香附鬱金咖啡；老饕們對老牌地標的中西混搭咖啡組合頗感興趣，如鄔達克橘子氣泡冰美式配國際飯店蝴蝶酥、肉桂陳皮拿鐵配和平飯店九國餅乾。

從梧桐深處的一間間獨立咖啡館，到書店、劇場、博物館、體育場館的咖啡消費新場景，上海咖啡消費氛圍濃厚。上海市文化創意產業促進會等多家機構近日聯合發布的「二○二六中國城市咖啡發展報告」顯示，二○二五年中國咖啡產業規模達三五四九億元人民幣，同比增長百分之十三點三，人均年飲用杯數上升至二十八點五七杯；上海的咖啡門店數量突破萬店門檻，領跑全球。

義大利 上海 瑞典

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