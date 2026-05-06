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遊客湧入 貴州五一旅遊 瘋玩村字號賽事

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
五一連假，貴州從「村超」到各項活動吸引大批遊客前往。圖為五月三日，貴州．台江苗族姊妹節—「萬人唱響翁你河」原生態苗歌對唱項目。（中新社）
五一連假，貴州從「村超」到各項活動吸引大批遊客前往。圖為五月三日，貴州．台江苗族姊妹節—「萬人唱響翁你河」原生態苗歌對唱項目。（中新社）

這個五一假期，貴州鄉村活力迸發，「村超」、「村ＢＡ」、「村馬」等「村字號」文體賽事接連開賽，吸引海內外遊客紛至沓來，帶動整個貴州五一假期旅遊。

中新社報導，五一假期首日，二年貴州「村超」進入決賽季。

假期期間，每天從十四時到晚上連續進行四場足球賽。比賽間隙，不僅有民族歌舞表演，還穿插「跟著歌聲走貴州」專場音樂會

賽場之外，榕江縣廿六個村寨同步推出攔門酒、花橋對歌、蒙眼敲鑼、稻田抓魚等趣味項目，形成「賽事引流、村寨承接、全域受益」的良性循環。據當地文旅部門預測，二○二六年五一假期，榕江縣吸引遊客將超過四十八萬人次。

「這裡的賽事像過節一樣，場上踢得拼，場下唱得歡」。多次到訪貴州的香港遊客陳艶說，以前來貴州主要是逛景區、看風景，而這次不僅現場看了「村超」比賽，還在賽場上互動踢球，跟著侗族姑娘在村裡學唱歌、下田摸魚，「以前是看，現在是玩、是融入」。

在貴州省台江縣台盤村，二○二六年「村ＢＡ」冠軍牛杯全國籃球邀請賽五月二日開賽，來自重慶、廣東、甘肅、四川、新疆的六支隊伍與貴州本地二支隊伍同場競技，吸引不少籃球愛好者前來觀賽。

「村ＢＡ」賽事期間，恰逢台江縣苗族姊妹節，萬人盛裝遊演、品苗宴、姊妹遊方、苗族古歌展演、篝火晚會等活動輪番上演。   　　 　　

在三都水族自治縣，二○二六年「貴州村馬」五一全國賽馬邀請賽現場熱鬧非凡。五月一日開賽當天，可容納五萬餘人的賽馬城座無虛席，來自四川、雲南、內蒙古等七省區的一○六匹賽馬、五十名騎師同場競技，在一七○○米、三三○○米賽道上展開角逐。賽事間隙，高難度馬術表演、水族原生態歌舞、頭馬競猜等互動環節輪番登場。

這裡有壯觀的賽馬，還有水族歌舞和長桌宴也特別有意思。來自浙江的林鈞權說，騎手策馬揚鞭的那一刻，全場都在歡呼，我也跟著喊啞了嗓子。

從榕江縣的綠茵場到台江縣的籃球場，再到三都自治縣的賽馬城，遊客們跟著賽事走進鄉村，在感受體育激情的同時，沉浸於濃郁的民族風情和煙火氣中。

音樂會 貴州 香港

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