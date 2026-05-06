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煙火養活30萬家庭 瀏陽人又愛又恨

聯合報／ 本報記者廖士鋒
湖南省瀏陽市華盛煙花廠4日發生爆炸事故。圖為5日爆炸現場消防員持續救援。中新社
湖南省瀏陽市華盛煙花廠4日發生爆炸事故。圖為5日爆炸現場消防員持續救援。中新社

中國人燃放爆竹始自先秦，已有兩千多年歷史，以火藥製成的爆竹煙火也自北宋盛行。湖南瀏陽在歷史上是有名的生產中心，即便是當代，疫情解封後大陸多地開放燃放煙火，煙火產業無疑仍是瀏陽的支柱產業。

在台灣，從前北部煙火生產中心在桃園與新竹縣沿海一帶鄉鎮，廿年前也常發生爆炸意外。當時扁政府的因應方式之一是有條件開放大陸煙火進口台灣。至二○二四年，台灣從大陸進口的煙火達到近一千五百萬美元。不只台灣，瀏陽煙火還外銷到全球一百多個國家與地區。

官方統計顯示，瀏陽現有四百多家煙火生產企業，去年產值人民幣五○五點八億元、帶動卅多萬人就業。事故發生後，許多瀏陽民眾發文傾訴對煙火「又愛又恨」立場，因為煙火產業養活了很多代人，但一出意外往往又是生離死別。更多民眾憂心，若停工整頓，影響的還是生計。

有媒體報導，這次傷亡慘重連本地人都意外。華盛煙花公司二月才因違規存放氧化劑跟還原劑，被罰款人民幣一點五萬元。應急管理系統官媒昨還披露，三月十日瀏陽市曾召開煙花爆竹安全生產警示教育大會，該工廠負責人也曾現場簽署安全生產承諾書。

由於這一產業的重要性與危險性，生產事故層出不窮，大陸官方一直強化安全生產的監管，近年其實已少有如此大量傷亡。大陸國務院安委會四月底才部署為期一年的「煙花爆竹全鏈條『打非治違』專項行動」。五月也剛實施煙火生產新國標，加速向「微煙、無硫、低噪、高性能」轉型。

當務之急除了查明事故原因，當局也應不斷提升安全生產的監管與治理能力。大陸副總理張國清昨強調絕不能「以罰代管」，似已點出了問題關鍵。

中國人 大陸 新竹縣

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