長沙煙火工廠「炸出蘑菇雲」 至少26死61傷

大陸湖南長沙瀏陽市一間煙火工廠四日發生爆炸，至昨日下午已有廿六人死亡、六十一人受傷（重傷六人），引起關注。中共總書記習近平強調要盡快查明事故原因，嚴肅追責。大陸總理李強也批示要全力救治傷患。長沙市全市煙火工廠已被勒令停工。

綜合湖南日報、央視等消息，事故發生於四日下午四時四十三分，地點為華盛煙花製造燃放有限公司。由於爆炸威力強，附近五百公尺的民房門窗玻璃均被震碎。官方在現場劃出一公里核心救援區和三公里管控區，將相關民眾撤到安全地帶。空拍畫面顯示，廠房已基本被炸爛。

瀏陽官渡鎮兵和村一位民眾表示，「聽到一聲巨響，跑出去就看到了蘑菇雲」，在該煙火公司上班的丈夫從爆炸現場爬出，背部、手臂和面部均受傷。一名該公司的倖存員工表示，爆炸時衝擊波太大，他被撞到牆上，跑出來時被天上飛的石頭砸中。

習近平要求抓緊搜尋失聯人員，全力救治傷患，妥善做好善後等工作。要盡快查明事故原因，嚴肅追責，各地區和有關部門要深刻汲取教訓。李強則批示要求抓緊核清人數，全力救治傷患，妥善做好善後工作。同時盡快查明事故原因，依法嚴肅處理。

長沙市昨舉行記者會，表示動員消防、應急、公安、衛健等部門一千五百餘人到場處置，基本完成現場搜救工作。長沙市長陳博彰說，感到極為痛心、無比自責，「向全社會做出誠懇道歉」，將積極配合調查，絕不模糊事實、絕不回避問題。

官方並宣布，自四日十九時起，長沙全市所有煙花爆竹生產企業全面停產整頓。

今年二月湖北一家煙火爆竹零售店爆炸，也造成十二死悲劇；同月在江蘇連雲港也有燃放煙火不當導致八死事故。

陸委會昨發布新聞稿，我政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，祈願亡者安息、傷者早日康復，並盼災害損失減至最低，後續復原工作順利。經檢視動態登錄系統，目前在湖南的國人計有十四人。目前無國人在當地傷亡。