聽新聞
0:00 / 0:00

長沙煙火工廠「炸出蘑菇雲」 至少26死61傷

聯合報／ 記者廖士鋒張鈺琪／綜合報導
有當地民眾表示，四日爆炸當下聽到巨響，跑出去就看到了「蘑菇雲」。圖／取自新浪微博
有當地民眾表示，四日爆炸當下聽到巨響，跑出去就看到了「蘑菇雲」。圖／取自新浪微博

大陸湖南長沙瀏陽市一間煙火工廠四日發生爆炸，至昨日下午已有廿六人死亡、六十一人受傷（重傷六人），引起關注。中共總書記習近平強調要盡快查明事故原因，嚴肅追責。大陸總理李強也批示要全力救治傷患。長沙市全市煙火工廠已被勒令停工。

綜合湖南日報、央視等消息，事故發生於四日下午四時四十三分，地點為華盛煙花製造燃放有限公司。由於爆炸威力強，附近五百公尺的民房門窗玻璃均被震碎。官方在現場劃出一公里核心救援區和三公里管控區，將相關民眾撤到安全地帶。空拍畫面顯示，廠房已基本被炸爛。

瀏陽官渡鎮兵和村一位民眾表示，「聽到一聲巨響，跑出去就看到了蘑菇雲」，在該煙火公司上班的丈夫從爆炸現場爬出，背部、手臂和面部均受傷。一名該公司的倖存員工表示，爆炸時衝擊波太大，他被撞到牆上，跑出來時被天上飛的石頭砸中。

習近平要求抓緊搜尋失聯人員，全力救治傷患，妥善做好善後等工作。要盡快查明事故原因，嚴肅追責，各地區和有關部門要深刻汲取教訓。李強則批示要求抓緊核清人數，全力救治傷患，妥善做好善後工作。同時盡快查明事故原因，依法嚴肅處理。

長沙市昨舉行記者會，表示動員消防、應急、公安、衛健等部門一千五百餘人到場處置，基本完成現場搜救工作。長沙市長陳博彰說，感到極為痛心、無比自責，「向全社會做出誠懇道歉」，將積極配合調查，絕不模糊事實、絕不回避問題。

官方並宣布，自四日十九時起，長沙全市所有煙花爆竹生產企業全面停產整頓。

今年二月湖北一家煙火爆竹零售店爆炸，也造成十二死悲劇；同月在江蘇連雲港也有燃放煙火不當導致八死事故。

陸委會昨發布新聞稿，我政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，祈願亡者安息、傷者早日康復，並盼災害損失減至最低，後續復原工作順利。經檢視動態登錄系統，目前在湖南的國人計有十四人。目前無國人在當地傷亡。

湖南長沙瀏陽市一間煙火工廠四日發生爆炸，已知廿六人死亡。從昨日空拍畫面，事故現場幾乎被夷為平地。新華社
湖南長沙瀏陽市一間煙火工廠四日發生爆炸，已知廿六人死亡。從昨日空拍畫面，事故現場幾乎被夷為平地。新華社

習近平 爆炸 李強

延伸閱讀

陸湖南煙火廠爆炸釀死傷 陸委會表達關懷慰問

重大事故！湖南煙花廠爆炸已致21人死亡、61人受傷

陸五一連假不平靜 湖南煙花廠爆炸已致3死25傷

陸委會慰問湖南瀏陽爆炸事故 並提醒在陸國人留意安全

相關新聞

美伊衝突後首次 伊朗外長將訪陸並與王毅會談

在外界期待中國在美伊衝突調停扮演角色時，大陸外交部發言人5日宣布，伊朗外長阿拉奇將於6日應邀訪中，大陸外交部長王毅將同其舉行會談。這是也是美伊空襲引發史上最嚴重的全球石油供應衝擊以來，伊朗外長首次訪問

川普擬在川習會提黎智英案 外媒：或成潛在摩擦點

美國總統川普預計下周訪問中國大陸，他近日接受訪問時表示，將在與大陸國家主席習近平的會面中提及壹傳媒創辦人黎智英的案件。美國智庫呼籲，華府應將政治犯議題列為談判優先事項；外媒則認為，此舉將為原本已因伊朗

遊客湧入 貴州五一旅遊 瘋玩村字號賽事

這個五一假期，貴州鄉村活力迸發，「村超」、「村ＢＡ」、「村馬」等「村字號」文體賽事接連開賽，吸引海內外遊客紛至沓來，帶動整個貴州五一假期旅遊。

多元風味 咖啡節飄香上海灘

今年「五一」連假期間，氣氛熱烈的二○二六上海國際咖啡文化節（下稱咖啡節）令上海本就氤氳的咖啡香更為豐富醇厚。中新社報導，位於虹口北外灘的二點三公里濱江岸線，咖啡節的近三百個展位沿江鋪展，匯聚瑞典、荷蘭

不再充電焦慮 新能源車放心跑長途

今年「五一」假期，新能源汽車正在成為更多中國遊客長途出行的選擇，隨著近年來電池技術不斷迭代突破，車輛續航里程增加，高速服務區充電樁覆蓋率不斷提高，中國新能源汽車長途出行愈發便利，「充電焦慮」漸行漸遠。

粵港共建大灣區可持續航空燃料鏈

在全球石油供應面對挑戰之際，香港一家生產可持續航空燃料的公司決定要在中國大陸東莞市設廠，被視為兩地共同推動粵港澳大灣區建立可持續燃料產業鏈的示範性項目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。