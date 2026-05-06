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川普：美中存在「友好競爭」 將與習提黎智英

聯合報／ 記者廖士鋒、國際中心／綜合報導
美國總統川普（左）預計五月十四日至十五日赴中國大陸訪問。圖為川普去年十月卅日在南韓釜山會晤中國大陸國家主席習近平。路透
美國總統川普（左）預計五月十四日至十五日赴中國大陸訪問。圖為川普去年十月卅日在南韓釜山會晤中國大陸國家主席習近平。路透

美國總統川普四日在白宮一場活動上表示，他期待和大陸國家主席習近平會面，他稱美中存在友好競爭，這趟訪問「將是非常重要的行程」。川普同日受訪時提到，將在與習近平的會晤中提出香港前傳媒大亨黎智英的案件，有外媒認為，這可能為因伊朗戰爭本已錯綜複雜的峰會議程再添潛在的摩擦點。

川普預計五月十四日至十五日赴中國大陸訪問，與習近平舉行峰會。這將是兩人去年十月在南韓釜山會晤以來，再度舉行雙邊會。川習會議程牽動美中經貿、中東戰局與區域局勢、台灣議題等，備受國際社會關注。

中央社報導，川普四日下午在白宮一場活動致詞提及，美國在人工智慧領域領先中國，「我兩周後要去見習主席，期待這次會面，但我會說，我處於領先地位」。他表示，美中之間存在非常友好的競爭，這趟中國行「將是非常重要的行程」。

川普坦言 香港問題不易解決

川普即將訪中之際，美國務卿魯比歐與大陸外長王毅於四月卅日通話，王毅聲稱「台灣問題」是中美關係的最大風險點。美財政部長貝森特、貿易代表葛里爾與大陸副總理何立峰也在同日通話。據報導，雙方都對彼此貿易政策表達不滿。

川普四日接受美國塞勒姆新聞保守派評論員休伊特訪問，被問到是否會在本月十四日至十五日訪問大陸期間，與習近平討論黎智英案時，川普回答：「我會（向習近平）提出這個問題，我之前就提過他（黎）」。

黎智英因被控違反港版國安法「串謀勾結外國勢力罪」和刑事罪行條例之「發布煽動刊物罪」等，今年二月被香港高等法院判處廿年刑期。川普在採訪中表示：「他（習近平）和黎智英之間有點芥蒂。香港問題並不像表面看起來那麼容易解決」。去年十月在南韓釜山「川習會」時，川普也曾向習近平呼籲釋放黎智英。

美中若衝突 川普疑盟國立場

川普還提到美國與中國大陸的關係，「如果真的演變成『重大衝突』，我希望永遠不會發生，我和習近平主席的關係非常好，但如果我們真的發生『重大衝突』，甚至更嚴重的衝突，我不認為他們（北約盟國）會支持我們」。

路透昨披露，預計川普將在川習會中提出包括遣返問題在內的諸多議題。一位川普政府高級官員表示，大陸去年初透過包機和商業航班接收了約三千名被遣返人員後，在過去六個月裡縮減了合作規模，「拒絕與美國全面合作接回其公民」，如果大陸不加強合作，美國將考慮提高簽證申請保證金，並拒發更多簽證。官員表示，目前美國境內有超過十萬名大陸無證移民，其中逾三萬人已被下達最終遣返令，當局已拘留了一千五百多人等待遣返，被拘留者大多犯下其他罪行。

中東 習近平 伊朗戰爭

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