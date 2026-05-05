川普擬在川習會提黎智英案 或成潛在摩擦點

美國總統川普預計下周訪問中國大陸，他近日接受訪問時表示，將在與大陸國家主席習近平的會面中提及壹傳媒創辦人黎智英的案件。美國智庫呼籲，華府應將政治犯議題列為談判優先事項；外媒則認為，此舉將為原本已因伊朗戰爭而複雜的議程再增添一個潛在摩擦點。

彭博報導，川普4日接受美國媒體「Salem News Channel」保守派評論員Hugh Hewitt訪問，當被問及是否會在預定於5月14日至15日訪問中國期間，與習近平討論黎智英案件時，川普表示，「我會提出這個問題。」

去年11月舉行的南韓釜山川習會上，川普就曾在會晤中直接向大陸國家主席習近平提出，釋放被關押的黎智英。路透引述知情人士報導，當時川普沒有討論釋放黎智英的具體協議，而是談及對黎智英的健康和福祉的關切。

據新加坡「聯合早報」今年3月報導，香港理工大學香港專上學院講師陳偉強當時預估，川普日後和習近平會面，可能會在口頭上提出釋放黎智英的要求，但不會有進一步的實際行動，當時他分析，「川普是商人出身，講究利益，目前黎智英對他並沒有價值」。

美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員Olivia Enos在4月底撰文呼籲，隨著川習會臨近，潛在貿易協議的談判正在進行。然而，經濟優先事項不應是美國提出的唯一議題，確保政治犯獲釋應成為首要優先事項。

Enos強調，確保政治犯獲釋不僅是道德義務，也是戰略需要。中共最恐懼的莫過其人民。透過強力倡議釋放囚犯，可以在關鍵時刻幫助權力平衡從黨轉向中國人民。

2020年4月18日，香港警方以非法集結罪名拘捕黎智英。2020年8月10日，香港警方以「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪名再度拘捕黎智英，黎智英後於12日凌晨獲保釋。2020年12月3日，黎智英因被控欺詐再次被捕，並被拒絕保釋。

2026年2月9日，香港法院針對黎智英涉及的《港區國安法》案件作出判刑，他因兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發布煽動刊物」罪名成立，遭重判20年有期徒刑。現年78歲的黎智英已遭單獨關押超過1,800天。由於刑期漫長且年事已高，外界普遍擔憂黎智英恐在獄中度過餘生。

黎智英因長期被單獨囚禁，每天約有23小時被關押在狹小的牢房中，僅有極短的戶外運動時間，其家人與外界因此高度關注黎智英的健康狀況。但香港特區政府曾多公開聲稱，黎智英在獄中獲得了適當的醫療照顧。