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中示警：日「只差一把螺絲刀」 能生產5500枚核彈頭

世界日報／ 中國新聞組／北京5日電
中國示警「日本即將擁核」，籲納入聯合國會議議程。圖為日本自衛隊潛艦下水畫面。（取材自日本防衛省裝備廳粉專）
中國示警「日本即將擁核」，籲納入聯合國會議議程。圖為日本自衛隊潛艦下水畫面。（取材自日本防衛省裝備廳粉專）

中國近日發布了一份措辭強硬的立場文件，警告說東京將很快具備製造核武器的能力。文件中表示日本長期製造、儲存遠超民用核能實際需求的鈽材料，擁有短期內實現「核突破」的能力。中國呼籲聯合國將日本尋求擁有核武器的危險傾向列為正在紐約舉行的「不擴散核武器條約」審議大會的「重要議題」。

參考消息網報導，中國外交部在文件中警告說，東京已經具有提取武器級鈽的能力，並具後處理技術和設施。據悉，鈽-239和鈾-235一樣，都是用於生產核武器的主要裂變同位素。

文中並提到，任由日本國內右翼勢力推動發展強力進攻性武器，甚至擁有核武器，必將再次為禍國際社會，對國際和平安全和穩定產生嚴重負面影響。

日本政府數據顯示，截至2024年底，日本一共管理著約44.4噸分離鈽。中國說，這一數量足以製造約5500枚核彈頭。

報導稱，這份文件是在聯合國審議「不擴散核武器條約」會議期間發布的，中國和日本都是該條約的簽署國。文件還說，日本擁核圖謀由來已久，早在二戰期間就曾祕密開展核武器研發。

多方專家評估顯示，日本實現核突破僅需三至六個月。中國軍控協會報告稱日本可在100天甚至數十天內完成核武器製造；國際軍控專家比喻日本「距核武器只差一把螺絲刀」。

日本首相高市早苗4月27日召開了修訂該國「安保三文件」首次專家小組會議。這個由15人組成的小組包括日本自衛隊的前統合幕僚長山崎幸二，這讓中國擔心日本可能會在新的安全指導方針中對核武器問題採取更激進的立場。山崎此前曾主張修改日本的「無核三原則」，也就是東京長期以來承諾的不擁有、不製造、不運進核武器。

對此，多國媒體呼籲警惕日本軍國主義動向。俄羅斯學者指出，東京審判未根除日本軍國主義，其擴軍行為衝擊戰後秩序；英國媒體批評日本解禁武器出口、放棄和平主義，背離國際共識；北韓則或對日擁核採取先發制人行動。

中國在聯合國「不擴散核武器條約」（NPT）審議大會上要求將日本擁核傾向列為「重要議題」，並提出六點建議，包括敦促日本恪守「無核三原則」（不擁有、不製造、不運進核武器）、制定解決核材料過剩的時間表，並強化國際原子能機構（IAEA）對日核查。

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