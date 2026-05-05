謝鋒：中美關係「大年」 盼建立正確相處之道

中國駐美國大使館2日舉辦開放日暨陜西文旅推介活動，中國駐美大使謝鋒在致辭中表示，「陝西是一本書，記錄著中美友好的動人佳話」，並強調今年是中美關係「大年」，雙方應汲取過往經驗教訓，推動中美關係穩定健康可持續發展，讓兩國人民、世界各國人民的日子都愈來愈美好。

綜合新華社、香港媒體報導，謝鋒在致詞中提到，1936年美國記者埃德加·斯諾來到延安，採訪紅軍領導人，寫就「紅星照耀中國」，首次向世界展現中國共產黨的真實形象。二戰期間，為配合飛虎隊作戰，漢中百姓用鋤頭一點一點整平跑道，45天內擴建機場，今天的陝西續寫著中美友誼的故事。

謝鋒指出，陝西與美國結下13對友城、第14屆中美旅遊高層對話在西安舉辦，猶他州One Voice兒童合唱團與中國青少年在西安古城牆下唱響友誼之歌。從過去到未來，中美人民始終對彼此懷有友好的感情，交流合作的根本願望歷久彌新。

謝鋒表示，半個多世紀以來，中美關係雖歷經風雨，但始終克難前行；目前中美關係再次來到新的十字路口，雙方應汲取過去經驗，推動中美關係穩定健康可持續發展，構建新時期中美正確相處之道，讓兩國人民、世界各國人民的日子都越來越美好。

謝鋒強調，今年是中美關係「大年」，歡迎更多美國朋友乘著240小時過境免簽的東風，走進大美陝西、探索壯麗中國；也企盼更多美國企業投身中美經貿合作，搶抓中國機遇、收獲全球紅利；更多美國青少年參加「5年5萬」倡議，爭當民間大使、促進人民友誼。

謝鋒日前表示，中美作為歷史文化、社會制度、發展階段不同的兩個大國，改變不了彼此，但只要秉持相互尊重態度，守住和平共處底線，爭取合作共贏前景，就可以逐步走出一條美美與共、共同繁榮的康莊大道。

當天活動吸引了7000多名當地民眾參與，現場由來自陜西西安的藝術家們帶來精彩歌舞表演，現場的非遺製作、漢唐遊戲、描畫臉譜等讓民眾樂在其中，涼皮、肉夾饃、油潑面等陜西美食更是讓來賓讚不絕口。陜西風光圖片展、特色文創展台也吸引大量來賓駐足參觀。

參觀民眾表示，開放日活動讓他們對陜西以及當地民俗風情有了更深的了解，希望有機會去西安看兵馬俑，去秦嶺看大熊貓。