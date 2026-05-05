日中關係低迷 中國多地叫停日本留學展

據報導，在日中關係低迷的情況下，原定4月中在中國上海等地舉行的日本留學推廣活動臨時延期，有日本媒體報導，這是中方施壓所致。

香港明報今天引述日本朝日新聞報導，相關推廣活動在開幕前夕臨時延期，多名相關人士透露，背後疑似受官方施壓。

報道指出，由日本民間團體主辦的「第3屆日本大學中國巡迴教育展」，原定自4月11日起依次在上海、北京與成都開幕；活動邀請約50所日本大學及語言學校參加，向有意赴日留學的人介紹課程內容並說明申請流程，原先預計3地可吸引約2000人參加。

不過，主辦單位4月9日通知相關機構，表示「因不可抗力因素無法舉辦」，宣布活動延期；多名知情人士透露，「（中國）當局聯繫飯店等活動場地，要求不得舉辦相關活動」，導致計畫受阻。

報導表示，日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」相關答詢後，中國教育部隨即呼籲中國民眾審慎考慮赴日留學。