百艘中國漁船聚集南韓東部海域 引發韓國海警關注

韓聯社引述南韓江原道東海海洋警察署4日消息指出，近期約有100艘中國漁船聚集在南韓東部北方界線（NLL）附近海域，韓國海警已部署1艘大型艦艇加強監視和管控。

報導稱，自2023年以來，前來南韓東部海域捕撈的中國漁船持續增加，去年曾有400多艘中國漁船出現在該海域。韓國東海海警正在密切關注相關情況，嚴厲打擊非法捕撈行為。南韓海警計劃使用通信工具開展盤查，提前了解捕撈情況，並提示注意事項。

中國漁船在東海的集體行動近年來日益引發國際關注。今年1月16日紐約時報曾報導，透過船舶自動識別系統在東海觀察到一個特別反常的現象，2025年底至2026年初，理論上應呈現離散分布的中國漁業活動，卻出現高度組織化的軍事行動。

依據披露的軌跡分析，數千艘中國漁船並未依循正常捕魚的活動邏輯，而是嚴格執行類似海軍活動常用之船位保持，先是在去年耶誕節當日，約有2,000艘中國漁船在海上構建出一道長達290英哩的倒「L」字型。

今年1月11日，又有千餘艘中國漁船組成縱深200英哩的長方型，這種在長達30小時內維持相對固定位置的情況，顯示已不是單純的捕魚活動。

日本共同社今年2月初的報導指出，這道由漁船組成的「漂浮屏障」是「中國漁民參與的一場軍事演習」。分析人士認為，自去年11月以來，中日關係緊張局勢不斷升級，這些船隻意在向日本「發出警告」。

今年3月中旬，法新社也報導，美國數據分析公司ingeniSPACE通過分析船舶AIS數據，發現3月有1,000餘艘中國漁船在東海某海域集結。這些漁船聚集在一起，「兩船之間的最近距離只有約500公尺」。報導引述分析人士的觀點指出，這項發現似乎表明這種大規模集結是一場「軍事視角下的演示」。

國防安全研究院網站早前曾刊登委任副研究員林超倫的分析指出，倘若這樣的航跡觀察屬實，從海軍戰略的角度來分析，就不只是漁船有效大量動員與集結，更是「海上民兵船」指管體系成熟的具體指標，更加驗證中國已具備將原本分散的民用載臺整合為準軍事行動運用的能力。

林超倫稱，這些聽命行事編組在海上進行類似阻絕的民兵船，雖然缺乏正規軍艦或海警船的武器系統，卻能透過類超高密度的「定位與存在」於海上，在各種衝突期間構成一種實體的障礙，切斷對方的海上交通線，達成遲滯對方兵力機動的目的。

針對外界愈來愈多的質疑，環球時報4月17日特別發表長篇報導，引述中國漁民說法指出，每年9月到次年4月底，就是東海捕魚的黃金時期。每到這段時間，許多浙江舟山的漁民都會應時而出，前往東海海域捕魚。

環球時報並指出，一些外媒無端炒作「調動上千艘漁船組成『海上屏障』」，背後的動機險惡。中國社會科學院和平發展研究所研究員楊霄稱，近年來，中國漁業一直是外媒抹黑的「重災區」。這些捕風捉影的指控背後，是為了給普通中國漁民和漁船貼上「黑標籤」，刻意製造暴力執法和衝突對抗陷阱。