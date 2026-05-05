漢學家林培瑞：台灣證明中國文化可與民主融合

五月四日是大陸「青年節」，知名漢學家林培瑞接受美國之音專訪指出，五四時期的民主訴求，主要由知識分子推動，與普通民眾有一定距離；相較之下，台灣社會運作已真正吸收並實踐民主理念，實際證明中國文化是可以與民主理念成功融合。

林培瑞也是美國前副國安顧問博明的老師。博明曾在白宮發表「五四中文演講」表示，「中國人不適合民主是一派胡言，今天的台灣就是鮮活的證據」。

林培瑞向美國之音表示，五四時期提倡民主的人多為高級知識分子，與一般民眾日常生活仍有距離，因此他不認為五四是說明中國文化能接受民主概念的最佳例子。他認為台灣才是更具說服力的例子；台灣社會運作已吸收民主概念，老百姓也真正掌握民主實踐，「這是非常清楚的例子，中國的文化跟民主理想能夠融為一體，而且很成功地融為一體，台灣是最好的例子」。

他並指，五四時期也有其重要意義，但更多停留在理論層面；台灣則是實際的例子，顯示民主理念不只存在於知識分子的論述，也能進入社會運作與一般民眾的生活。

五四運動發生於一九一九年五月四日，是中國近代史上的重要學生運動。五四運動期間，陳獨秀等知識分子為反思傳統文化、尋求強國之路，於「新青年」雜誌提出「德先生」（Democracy）與「賽先生」（Science）訴求。

博明此前在演說中表示，中國人不適合民主的說法是一派胡言，今天的台灣就是鮮活證據，也是對「中國尚未準備好」或「中國人不適合民主」這類說法的反證。不過他也強調，中國的未來仍取決於中國人民。

另據新華社，五四之際，中共總書記習近平給中國青年五四獎章暨新時代青年先鋒獎獲獎者代表回信，呼籲廣大青年把個人追求融入國家發展大局，貢獻青春力量。