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戴恩斯川習會前訪陸 摸清北京立場

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
美國總統川普盟友、共和黨參議員戴恩斯（左）在川習會前訪問大陸，為中美互動營造氛圍。圖為2025年3月戴恩斯會見大陸國務院副總理何立峰（右）。路透
美國總統川普盟友、共和黨參議員戴恩斯（左）在川習會前訪問大陸，為中美互動營造氛圍。圖為2025年3月戴恩斯會見大陸國務院副總理何立峰（右）。路透

在近期多位外國政要訪問大陸的行程中，美國總統川普盟友、共和黨參議員戴恩斯於「五一」假期的訪問特別受矚。大陸學者刁大明指出，戴恩斯此行正處於川習會前，有助提前溝通、傳遞立場，為後續中美重要高層互動營造良好氛圍。

據澎湃新聞，由戴恩斯率領的跨黨派參議員五人代表團於五月一日開啟訪問大陸行程，先後訪問上海和北京。中國人民大學國際關係學院教授刁大明表示，戴恩斯被普遍認為是共和黨內對大陸溝通，尤其是推進中美經貿領域溝通的重要人物。戴恩斯此行恰好處於美方高層可能訪問的前置窗口期，有助提前溝通。他分析，由於已不再尋求連任，戴恩斯無需受制於選舉政治的現實考量，再憑藉資深參議員的身分加持，可期待其能更好地發揮作用，為中美溝通創造更大空間。

另據鳳凰衛視，中國人民大學重陽金融研究院院長王文認為，戴恩斯本身深諳川普的政策主張，派他前來也能更清晰地傳遞川普對大陸政策的看法。因此美國各界對他此次訪問寄予了很高期望，「核心就是想讓他前來中國探清虛實，摸清中國的態度與立場，他此行的一舉一動，實際都是川普對中態度的直接投射」。

北京大學美國研究中心主任王勇則在個人微博評論，雙方元首正式見面前，美國國會「先遣隊」已經抵達。去年三月戴恩斯也曾在中美貿易戰關鍵時刻訪問大陸，得到大陸明確回應貿易戰沒贏家，由此讓雙方逐漸進行深層次溝通，由此來看「這次訪問也並非臨時決定」，而是延續既有溝通管道。

刁大明特別指出，在美方認定涉及國家核心競爭力的關鍵領域，比如高科技、關鍵礦產等，兩國仍維持「脫鉤」狀態。美方在中美高層可能會晤前夕做出「涉華消極動作」，有向大陸施壓的意味。王勇預期，未來數周雙方圍繞貿易、農業、航空及產業合作的討論將明顯增加。

川普 川習會 中美 北京 貿易戰

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