陸配徐春鶯涉犯反滲透法 陸委會：在台定居資格將檢討

針對台灣新北地方檢察署依涉嫌違反滲透法等罪起訴陸配徐春鶯，陸委會今天表示，主管機關將對徐春鶯在台定居資格，依職權進行檢討。

徐春鶯涉嫌長期與中國大陸民政部「海峽兩岸婚姻家庭服務中心」主任楊文濤，以及「中國國民黨革命委員會」上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲往來，接受指示為候選人站台造勢，新北檢已依涉犯反滲透法等罪起訴並求處重刑。

自由時報今天報導指出，有知情官員透露，徐春鶯領有台灣身分證，將被行政機關註銷定居資格，將喪失台灣身分，不得再用健保，但仍須在台灣受審。

陸委會今天以書面回應表示，據檢方起訴書所載，徐春鶯確有配合中共指示為特定政黨候選人造勢、站台，並長期向中共彙報台灣政情等情，涉嫌違反反滲透法、兩岸條例及相關法令。

陸委會表示，主管機關對徐春鶯在台定居資格，將依職權進行檢討。