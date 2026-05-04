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陸配徐春鶯涉犯反滲透法 陸委會：在台定居資格將檢討

中央社／ 台北4日電
中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯。聯合報系資料照
中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯。聯合報系資料照

針對台灣新北地方檢察署依涉嫌違反滲透法等罪起訴陸配徐春鶯陸委會今天表示，主管機關將對徐春鶯在台定居資格，依職權進行檢討。

徐春鶯涉嫌長期與中國大陸民政部「海峽兩岸婚姻家庭服務中心」主任楊文濤，以及「中國國民黨革命委員會」上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲往來，接受指示為候選人站台造勢，新北檢已依涉犯反滲透法等罪起訴並求處重刑。

自由時報今天報導指出，有知情官員透露，徐春鶯領有台灣身分證，將被行政機關註銷定居資格，將喪失台灣身分，不得再用健保，但仍須在台灣受審。

陸委會今天以書面回應表示，據檢方起訴書所載，徐春鶯確有配合中共指示為特定政黨候選人造勢、站台，並長期向中共彙報台灣政情等情，涉嫌違反反滲透法、兩岸條例及相關法令。

陸委會表示，主管機關對徐春鶯在台定居資格，將依職權進行檢討。

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