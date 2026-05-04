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港媒：香港政府新聞處新處長 首次來自警隊

中央社／ 台北4日電

綜合港媒報導，警隊出身、現任香港特首辦公室新聞統籌專員謝振中，將出任新聞處處長，最快明日履新。這打破了香港主權移交以來，由政務官擔任新聞處處長的傳統，謝振中也是首名有警隊背景的新聞處處長。

綜合信報等港媒報導，謝振中於1999年加入警隊，有逾20年警務工作經驗，他在2019年反修例運動期間，是警察公共關係科總警司，主持多場警方記者會解釋行動，開始為外界認識。

2020年謝振中調任葵青警區指揮官，曾出席區議會會議為警隊工作護航，2022年初調任保安局處理抗疫工作。同樣出身警隊的李家超於2022年擔任特首後，謝振中加入特首辦公室擔任傳訊秘書，在2024年獲委任為新聞統籌專員。

香港1997年主權移交以來，新聞處處長都由政務官擔任。前一任新聞處處長升職後，處長職位一直懸缺，直至今年2月首次公開招聘。

新聞處處長月薪為港幣28萬7990元至29萬6535元（約新台幣116萬元至119萬元），職責包括監察媒體對政府重大政策和大型活動所作回應，與特首及其他主要官員檢視如何應對所涉公關議題；主動聯絡並接觸傳媒界，尤其是媒體編輯，以加強他們對政府施政理念及立場的認識，以及通過政府宣傳短片、媒體合作、「香港品牌」計劃等宣傳工作，在本地及海外宣傳香港的正面形象等。

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