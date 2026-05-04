「到台灣看見中國可以是另一種樣子」 陸學者籲恢復自由行

大陸官方在國共領導人會晤後，宣布推動恢復上海、福建遊客到台灣本島自由行，相關措施何時落實備受關注。而前北京清華大學教授鄭毓煌也在社群平台喊話重新恢復台灣自由行，他強調，「你到了那可以看見中國可以是另外一種樣子」。

鄭毓煌4月底在抖音帳號上發布影片呼籲恢復陸客赴台自由行，短短5天已有11萬按讚數、並有1.1萬留言，關注度極高，討論也非常熱烈。

在影片中，鄭毓煌表示，自己大約是2011年去過一次台灣，那時兩岸交流還是比較頻繁的，他當時作為北京清華大學的教授，帶領大概30位的MBA學生去台北市的政治大學交換約兩、三周。

他分享自己發現台灣的一些特點，第一就是「老百姓生活過得特別好，素質特別高，滿大街的摩托車非常安靜，沒有任何人亂衝亂撞」，他認為，大陸很多城市，「在城市管理上還是值得學習台灣」。

第二，台灣很多政府單位「都是敞開大門的，沒有安檢，沒有保安，就是完全向每一個人開放」，這點值得大陸學習。

第三，台灣非常好的保留了中國的傳統文化。他強調，現在大陸「尊師重道」傳統已經丟了很多，但是在台灣地區保留得非常好，「他們知道我是教授，台灣的學生見到我立刻鞠躬」。以及他與台灣學者書信往來時的敬語等稱謂，「唉呦把我給感動的」。

鄭毓煌以自身在大陸體制內經歷的情況指出，「我真的更喜歡就是台灣保留這種互相尊重平等的這種文化」。他強調，其實兩岸要多交流，大陸在搞各項工程、高科技各方面維度有些優勢，台灣在一些民生政策，鼓勵生育特別給力，台灣還實現了一個歷史性的不可思議的公務員跟農民的退休金一樣，「你說這偉大不偉大？」中國大陸所有農民現在一個月（農村養老金）好像才人民幣200元左右，「能夠也變成2000元，那我覺得我們國力就大漲，就步入文明行列」。

他最後重申，真誠的邀請每一位咱們同胞真的有機會去台灣看看，「你到了那可以看見中國可以是另外一種樣子」。