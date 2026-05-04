台泥董事長張安平投書 呼籲重新重視新五四運動

五四運動發生至今107年，台泥（1101）董事長張安平4日罕見以一位企業負責人的身分4日投書媒體，提醒這個在台灣已快被多數人遺忘的日子。

張安平4日在媒體上以「新五四運動─當世界眾聲喧嘩，我們如何保留自己的判斷」為題投書指出，1919九，5月4日，青年走上街頭，不是為了製造聲量，而是為了讓那些被壓彎的字，重新站直。

他的文字寫著，那一年，語言脫去長衫，換上襯衫。

張安平撰文指出，白話不只是一種文體，是一種姿態——說話的人，從跪著，一點一點，站了起來。

文字從此有了肉。文學不再是掌中的玩賞，而成了一面鏡子，照見人自己的輪廓。

他強調，科學也一樣。它遞來的不是一份標準答案，而是一把鑰匙——教我們面對世界時，先問「為什麼」，再決定「相信什麼」。

那之後，有些東西開始鬆動。秩序沒有立刻坍塌，但人心深處，那間石屋子，已經有了裂縫。

思想開始流動，從少數人的桌案，流到更多人的掌間。

張安平提醒，而今天。沒有人被強迫沉默。我們卻在另一種喧囂裡，漸漸失去辨識的能力。

訊息密如暴雨，每一滴都自稱真相。我們忙著閃躲雨滴，漸漸忘了分辨。

流言不需要證據，只需要一個群組裡的轉發鍵；觀點不求深刻，只求在資訊瀑布裡多浮沉幾秒。

我們以為滑動手指就是選擇，其實多數時候，只是沿著演算法鋪好的軌道，被舒適地推向前方。

思想，漸漸生出同一層繭。

那麼，今天的五四，應該是什麼？

也許，無關聲量的強弱，而在於——你願不願意，在「認同」與「轉發」之間，為自己保留一段思考的緩衝。

在拇指按下發送前，多停一拍；在「我相信」脫口而出前，讓懷疑輕輕敲門。

也許，是重新敢於說出：「我還不明白。」那不是退後，是思想真正邁出的第一步。

真正的改變，很少在旗海中發生，而是在某個深夜，一個人心裡，一根舊燭火悄然撥亮，從此方向不再相同。

最後張安平指出，五四沒有結束。它從沸騰的街頭，退回每一個瞳孔深處。從振臂，變成抉擇；從口號，內化為判斷。

而問題始終如一：當世界眾聲喧嘩，你能否依然聽清——哪一個聲音，是你自己的。