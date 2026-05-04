漢學家林培瑞：五四民主理念 台灣是更具說服力的例子

5月4日在中國大陸是「青年節」，著名漢學家林培瑞（Perry Link）接受美國之音專訪時指出，五四時期的民主主要由知識分子推動，與普通民眾有一定距離；相較之下，台灣社會運作已真正吸收並實踐民主理念，實際證明中國文化是可以與民主理念成功融合。

前美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）曾在白宮發表「五四中文演講」時表示，「中國人不適合民主是一派胡言，今天的台灣就是鮮活的證據。」他的老師、漢學家林培瑞（Perry Link）接受美國之音專訪時表示，五四時期提倡民主的人多為高級知識分子，與一般民眾日常生活中的運作仍有距離，因此他不認為五四是說明中國文化能接受民主概念的最佳例子。

林培瑞認為，台灣才是更具說服力的例子。他表示，台灣社會運作已經吸收民主概念，老百姓也真正掌握了民主實踐，「這是非常清楚的一個例子，中國的文化跟民主理想能夠融為一體，而且很成功地融為一體，台灣是最好的例子。」

他並指出，五四時期也有其重要意義，但更多停留在理論層面；台灣則是實際層面上的例子，顯示民主理念不只存在於知識分子的論述中，也能進入社會運作與一般民眾的生活實踐。

公開資料顯示，五四運動發生於1919年5月4日，是中國近代史上的重要學生運動。五四運動期間，陳獨秀等知識份子為反思傳統文化、尋求強國之路，於《新青年》雜誌提出「德先生」（Democracy，民主）與「賽先生」（Science，科學）兩大口號，但今天中國大陸仍處於集權統治之中。

博明此前曾在演講中表示，中國人不適合民主的說法是「一派胡言」，今天的台灣就是鮮活證據，也是對「中國尚未準備好」或「中國人不適合民主」這類說法的反證。不過他也強調，中國的未來仍取決於中國人民。

博明指出，當政府壓制普通人的勇敢行為時，往往反而會激發更大膽的行動。他認為，這些公民行動延續了一個世紀前胡適、張彭春等人所追求的共同理想。

新華社報導，在五四青年節到來之際，中共中央總書記習近平給中國青年五四獎章暨新時代青年先鋒獎獲獎者代表回信，呼籲中國廣大青年，「把個人追求融入國家發展大局，立足各自崗位不斷創造新業績，在新征程上貢獻青春力量」。