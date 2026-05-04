王毅據報4月於緬甸會見翁山蘇姬 她「健康狀況良好」

綜合緬甸媒體及共同社報導，中國外長王毅4月下旬在緬甸訪問期間，曾會見緬甸前文人政府實質領袖、諾貝爾獎得主翁山蘇姬（AungSan Suu Kyi），會面地點是軟禁翁山蘇姬的一個部長官邸內，期間有緬甸官員在場。

緬甸媒體Mizzima於2日報導，翁山蘇姬被遷往首都奈比多（Naypyidaw）一個部長官邸內軟禁，據悉她「健康狀況良好」。

報導表示，4月25日抵達奈比多的王毅，曾在該官邸與翁山蘇姬會面。中緬雙方只發布王毅與緬甸新任總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）會面的情況，並未有發布王毅與翁山蘇姬會面的消息。消息人士表示，這是經雙方同意，決定不對外公布。

緬甸伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）2日在X平台發文，指王毅與翁山蘇姬會面。其後在3日發文，指據報導王毅4月訪問奈比多期間與翁山蘇姬會面。面會有官員在場，但不允許任何官方記錄。

共同社3日轉載緬甸媒體的報導，指王毅在奈比多與正被軟禁的翁山蘇姬會面。

在4月30日的中國外交部例行記者會上，法新社記者提問，王毅會見了敏昂萊，雙方是否談及翁山蘇姬。

中國外交部發言人林劍表示，「翁山蘇姬女士是中國的老朋友，我們一直關心她的情況。」作為友好鄰邦，中方支持緬甸走符合本國國情的發展道路，支持緬甸各方實現更廣泛、更牢固、更持久的和平和解。

緬甸軍方2021年2月政變推翻翁山蘇姬的文人政府，其後翁山蘇姬歷經漫長秘密審判，被控貪汙、煽動選舉舞弊及違反國家機密法等多項罪名，遭判處33年徒刑。其後她的刑期獲減少。翁山蘇姬的法律團隊成員證實她已轉為居家監禁。