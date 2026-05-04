快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

王毅據報4月於緬甸會見翁山蘇姬 她「健康狀況良好」

中央社／ 台北4日電

綜合緬甸媒體及共同社報導，中國外長王毅4月下旬在緬甸訪問期間，曾會見緬甸前文人政府實質領袖、諾貝爾獎得主翁山蘇姬（AungSan Suu Kyi），會面地點是軟禁翁山蘇姬的一個部長官邸內，期間有緬甸官員在場。

緬甸媒體Mizzima於2日報導，翁山蘇姬被遷往首都奈比多（Naypyidaw）一個部長官邸內軟禁，據悉她「健康狀況良好」。

報導表示，4月25日抵達奈比多的王毅，曾在該官邸與翁山蘇姬會面。中緬雙方只發布王毅與緬甸新任總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）會面的情況，並未有發布王毅與翁山蘇姬會面的消息。消息人士表示，這是經雙方同意，決定不對外公布。

緬甸伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）2日在X平台發文，指王毅與翁山蘇姬會面。其後在3日發文，指據報導王毅4月訪問奈比多期間與翁山蘇姬會面。面會有官員在場，但不允許任何官方記錄。

共同社3日轉載緬甸媒體的報導，指王毅在奈比多與正被軟禁的翁山蘇姬會面。

在4月30日的中國外交部例行記者會上，法新社記者提問，王毅會見了敏昂萊，雙方是否談及翁山蘇姬。

中國外交部發言人林劍表示，「翁山蘇姬女士是中國的老朋友，我們一直關心她的情況。」作為友好鄰邦，中方支持緬甸走符合本國國情的發展道路，支持緬甸各方實現更廣泛、更牢固、更持久的和平和解。

緬甸軍方2021年2月政變推翻翁山蘇姬的文人政府，其後翁山蘇姬歷經漫長秘密審判，被控貪汙、煽動選舉舞弊及違反國家機密法等多項罪名，遭判處33年徒刑。其後她的刑期獲減少。翁山蘇姬的法律團隊成員證實她已轉為居家監禁。

諾貝爾獎 敏昂萊 王毅

延伸閱讀

川習會登場前 美中官方互動明顯增加

高市早苗上台後 自民黨高層首次訪中但無見中國官員

尋求融冰…高市上台後 自民黨高層首訪北京

大陸「春季外交」熱度持續 大陸外交部：烏茲別克總理將訪華兩天

相關新聞

漢學家林培瑞：五四民主理念 台灣是更具說服力的例子

5月4日在中國大陸是「青年節」，著名漢學家林培瑞（Perry Link）接受美國之音專訪時指出，五四時期的民主主要由知識分子推動，與普通民眾有一定距離；相較之下，台灣社會運作已真正吸收並實踐民主理念，

菲律賓控大陸科考船非法科研 陸方反駁符合國際法

菲律賓海岸警衛隊指控，4艘大陸科考船在菲律賓水域附近活動，疑似未經菲方授權進行海洋科學研究，已違反《聯合國海洋法公約》。菲方並表示，將部署飛機和船隻應對，驅離相關大陸船隻。對此，大陸駐菲律賓大使館反駁

港媒：陸方密集表態 川習會「三議題」浮現

美軍C-17運輸機5月1日降落北京，港媒分析認為，這標誌本月中美元首會晤已基本敲定。此前的4月30日，中美外長、中美經貿牽頭人罕見同日通話，加上大陸常駐聯合國代表傅聰公開表態，「川習會」三大核心議題「

美參議員戴恩斯訪陸 學者：為中美高層互動營造氛圍

中美近期互動密集，儘管目前正值中國大陸「五一」連假，美國總統川普盟友、共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）仍按計畫訪問中國，大陸學者指出，戴恩斯此行正處於川習會前的互動窗口期，有助提前溝通、

高市早苗上台後 自民黨高層首次訪中但無見中國官員

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事說」後，日中關係陷入低潮。綜合日媒報導，日本自民黨選舉對策委員長西村康稔2日至3...

陸新型行賄 港媒指重慶市長收受近10億元泰達幣

重慶市長胡衡華與重慶市委常委、兩江新區區委書記羅藺日前先後落馬，香港明報指，兩人皆收受鉅額的USDT（泰達幣）。報導稱，由於虛擬貨幣在網路中只是一串數字，不僅和持有人身分分離，且與商業銀行、支付機構體

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。