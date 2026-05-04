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港媒：美歐裂痕加大 中迎戰略緩衝期 但須保持冷靜

世界日報／ 中國新聞組／北京4日電
中國外交部3日宣布，烏茲別克總理阿里波夫（Abdulla Aripov）將於5月6日至7日前往中國進行為期兩天的訪問。圖為烏茲別克總理阿里波夫。（取材自北京青年報社微信公眾號「政知見」）
中國外交部3日宣布，烏茲別克總理阿里波夫（Abdulla Aripov）將於5月6日至7日前往中國進行為期兩天的訪問。圖為烏茲別克總理阿里波夫。（取材自北京青年報社微信公眾號「政知見」）

美國總統川普近來加大了對歐洲盟友的施壓，跨大西洋關係裂痕愈發加深。香港南華早報3日援引分析人士的話稱，這一趨勢可能為中國爭取到一段寶貴的戰略緩衝期，但前提是中方需保持定力，避免被動捲入美方議程。此外，中國「春季外交」近期熱鬧進行中，多國政要相繼往訪。中國外交部3日宣布，烏茲別克總理阿里波夫（Abdulla Aripov）將於本周訪中兩天。

觀察者網報導，這幾天，川普接連對歐洲盟友發難，不僅下令從德國撤出5000名駐軍，還威脅可能從義大利、西班牙等國進一步削減美軍部署。與此同時，他還多次以盟友未支持對伊朗的軍事行動為由，揚言退出北約。

自川普重返白宮以來，北約盟友就開始為潛在的美軍撤離做準備。川普政府多次警告稱，歐洲不能再依賴美國的安全承諾，應在防務及援助烏克蘭問題上承擔更多責任。

川普的作為推動一些美國的傳統盟友加速調整外交布局。今年以來，英國、加拿大、芬蘭、西班牙等國領導人都跑來中國，尋求深化合作，以對沖美國政策不確定性，並填補其在氣候變化等議題上「退場」所留下的真空。

在此背景下，南京大學國際關係學院副教授馬博表示，如果中國保持戰略定力，讓美國自身的行動發揮作用，中國或可從中受益。

「只要中國在短期內避免與美國發生直接對抗，美方對其盟友體系的破壞，反而可能緩解對中方的壓力。」馬博說，「中國的首要任務是保持冷靜——避免捲入並非由自己挑起的衝突，並阻止美方將注意力重新轉移到中國身上。」

復旦大學美國研究中心副主任趙明昊也分析說，美國聯盟體系的裂痕正在加速顯化，其影響將是「深遠且持久」的。在這一過程中，包括德國在內的多個西方國家正努力修復與中國的關係，「這種情況實際上對中國相對有利，因為現在大家都認識到降低對美風險的必要性」。

中國外交部官網則於3日下午釋出消息指，應中國政府邀請，阿里波夫將於5月6日至7日訪華，並同中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中共同主持召開中烏政府間合作委員會第八次會議。

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