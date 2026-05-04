川習會倒數／中美互動進「密集期」 高層通話、各界代表訪華

美國總統川普預計5月中旬訪中，在川習會登場前，兩國高層密切聯繫，4月30日美國國務卿魯比歐與中國外長王毅、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾與中國國務院副總理何立峰同日通話；5月1日美國聯邦參議員戴恩斯率團訪中，同日美軍運輸機飛抵北京進行川習會前置作業，顯示美中互動進入「密集期」。

綜合中央社、澎湃新聞等媒體報導，直到目前為止，中國始終未曾正式宣布川習會的時間。相形之下，白宮早已宣布川普將於5月14至15日訪問中國。在川習會登場前，美中之間各層面近期逐漸開啟一連串的密集互動，雙邊關係再次進入鎂光燈下。

川普的盟友、共和黨聯邦參議員戴恩斯5月1日率領跨黨派參議員組成的代表團訪中，中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任刁大明表示，戴恩斯的對中立場「相對務實」，他率團訪中無疑有助於繼續穩定兩國關係，且可提前展開川習會前溝通並傳達立場，為川習會的互動營造良好氛圍。

川習會在即，中美互動進入「密集期」。4月10日，中美「乒乓外交」55周年紀念大會暨中美青少年體育交流系列活動啟動儀式在北京舉行。圖為中美「乒乓外交」親歷者姚振緒（中）與美國嘉賓交流。（中新社）

在戴恩斯等人訪中前，美中外交、經貿高層在4月30日進行了新一輪溝通。其中，何立峰與貝森特、葛里爾先舉行視訊通話；王毅與魯比歐隨後也進行通話，「元首外交」成為兩人通話的核心。

5月1日傍晚，眾多在北京首都機場外拍攝飛機的攝影愛好者們，都拍到了美軍C-17運輸機的降落，這架隸屬美國空軍第437空運聯隊的運輸機，外界普遍猜測這架軍機很可能是為川普此行預先運載物資，也意味著川習會正按計畫推進中。

除此之外，美中之間的預熱跡象似乎已在數個領域展開。4月以來，雙方在外交、經貿、工商界、智庫、青年人文層面的接觸出現升溫。美國橋水投資公司創始人達里歐、美國黑石集團董事長兼首席執行官蘇世民、美國福特汽車公司高管等人都分別於4月訪華。國務院副總理何立峰表示，健康穩定的中美經貿關係符合兩國根本利益，希望美國工商界繼續發揮積極作用，做中美經貿關係的維護者和推動者。

然而，在美中各層級互動趨於活躍的同時，阻力仍然存在，美方近期在涉中經貿、電信、晶片、學術交流等多個領域，仍有一系列「消極舉措」。其中包括美國聯邦眾議院4月間推動「硬體技術多邊協調管制法案」，限制AI技術流向中國，並填補相關法律漏洞，防止中國獲取先進半導體技術。

對此，刁大明特別指出，在美方認定涉及國家核心競爭力的關鍵領域，比如高科技、關鍵礦產等，美中兩國仍維持「脫鉤」狀態。美方在川習會前夕做出涉華的消極動作，「有向中方施壓的意味」。