陝西道教協會會長 被舉報斂財生子

據報導，中國陝西省道教協會會長胡誠林上月遭人公開舉報斂財及隱婚生子，被人形容為「道教釋永信」；據稱，他近日被免去一些相關職務。

根據明報今天的報導，一名自稱「全真道士劉永恆」的網民，4月初在網路公開舉報身兼中國全國政協委員的胡誠林，事件引發廣泛關注。

報導表示，雖然中國官方還未正式回應此事，但西安市道教協會近日免去胡誠林八仙宮監院、湘子廟監院職務，又取消胡誠林西安市道教協會名譽會長頭銜。

報導引述消息表示，西安道協用「取消」的字眼，顯示舉報有一定根據，相信胡氏還將有系列職務被免。

據報導，胡誠林被指隱婚生子20幾年，並有多名情人；違規給一名1997年出生的情人辦理道士證，同赴香港遊玩，租豪華遊船，並且用廟產給自己買了輛路虎豪車。

報導表示，舉報者「劉永恆」於上月10日辭去西安市道協理事並退出道籍，轉為在家居士。

「劉永恆」對外表示，自去年10月起多次舉報胡誠林卻未獲處理，壓力極大，又點名陝西省民宗委一名官員支持胡誠林，導致舉報受阻。

據介紹，胡誠林現年52歲，陝西人，是全真龍門派第24代弟子。

官方資料顯示，胡誠林曾在中國道教學院學習，1995年3月起，常住西安萬壽八仙宮，2013年擔任西安市道教協會會長，2015年改任名譽會長，2014年年底起擔任陝西省道教協會會長，2015年6月當選中國道教協會副會長，是13屆、14屆全國政協委員。

去年底中國道協換屆，胡誠林不再連任副會長。