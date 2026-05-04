中國社區物業費難收 江西雲南倡議公職黨員帶頭繳納

中國江西省、雲南省等多個地方的政府倡議公職人員和黨員幹部帶頭，積極繳納物業費。

中國的小區物業費，類似台灣社區的管理費。根據中國新聞週刊引述的機構數據表示，中國全國500強物企平均收繳率從2020年的93%降至2025年的71%；2025年物業撤場項目達173個。拒繳、少繳物業費成為行業性問題，也令小區管理出現相應難題。

陸媒澎湃新聞等媒體報導，江西九江多個縣市區相繼發布號召公職人員、黨員幹部帶頭繳納物業費的倡議書。

其中，九江共青城市「物業服務突出問題深化治理突擊戰工作協調機制辦公室」1日表示，向全市廣大公職人員、黨員幹部發出倡議，主動按時、足額繳納物業費，絕不拖延推諉、不打折扣、不搞變通，以實際行動履行業主法定義務，彰顯公職人員、黨員幹部的責任與擔當。

倡議書號召公職人員、黨員幹部立足自身、帶動身邊的人，在自覺履行繳費義務的同時，積極向家人、親友、鄰里群眾宣傳物業服務相關法律法規，講解依法繳費的重要性。

今年4月，九江市柴桑區人民政府的微信公眾號發布題為「關於全區公職人員、黨員幹部『帶頭繳納物業費、 助力小區治理提質增效』的倡議書」。

今年3月，雲南省綠春縣人民政府發布「關於積極繳納物業服務費的倡議書」，提出廣大黨員幹部、機關事業單位工作人員、國有企業職工及人大代表、政協委員，應以身作則，率先垂範，帶頭履行繳費義務。