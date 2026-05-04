快訊

賴總統ATA模式訪史瓦帝尼 兩道伏筆掀起蝴蝶效應？

彰化BMW狂飆奪2命新婚夫妻天人永隔 肇事男父親道歉坦承兒曾吸安

MLB／李灝宇關鍵安打攻下打點 帶動4分攻勢成為老虎贏球功臣

聽新聞
0:00 / 0:00

中國社區物業費難收 江西雲南倡議公職黨員帶頭繳納

中央社／ 台北4日電

中國江西省、雲南省等多個地方的政府倡議公職人員和黨員幹部帶頭，積極繳納物業費。

中國的小區物業費，類似台灣社區的管理費。根據中國新聞週刊引述的機構數據表示，中國全國500強物企平均收繳率從2020年的93%降至2025年的71%；2025年物業撤場項目達173個。拒繳、少繳物業費成為行業性問題，也令小區管理出現相應難題。

陸媒澎湃新聞等媒體報導，江西九江多個縣市區相繼發布號召公職人員、黨員幹部帶頭繳納物業費的倡議書。

其中，九江共青城市「物業服務突出問題深化治理突擊戰工作協調機制辦公室」1日表示，向全市廣大公職人員、黨員幹部發出倡議，主動按時、足額繳納物業費，絕不拖延推諉、不打折扣、不搞變通，以實際行動履行業主法定義務，彰顯公職人員、黨員幹部的責任與擔當。

倡議書號召公職人員、黨員幹部立足自身、帶動身邊的人，在自覺履行繳費義務的同時，積極向家人、親友、鄰里群眾宣傳物業服務相關法律法規，講解依法繳費的重要性。

今年4月，九江市柴桑區人民政府的微信公眾號發布題為「關於全區公職人員、黨員幹部『帶頭繳納物業費、 助力小區治理提質增效』的倡議書」。

今年3月，雲南省綠春縣人民政府發布「關於積極繳納物業服務費的倡議書」，提出廣大黨員幹部、機關事業單位工作人員、國有企業職工及人大代表、政協委員，應以身作則，率先垂範，帶頭履行繳費義務。

延伸閱讀

陸地方穩定樓市 新政齊發 放寬限購區域、提高公積金貸款額度 刺激買氣

「黑牌保全」低價搶市、規避審查 議員籲警方聯合稽查

中任安理會5月輪值主席：美不交會費 中願挺身而出

批監院政治辦案 藍嗆不該花的一分不給 白喊「砍到0元」

相關新聞

陸新型行賄 港媒指重慶市長收受近10億元泰達幣

重慶市長胡衡華與重慶市委常委、兩江新區區委書記羅藺日前先後落馬，香港明報指，兩人皆收受鉅額的USDT（泰達幣）。報導稱，由於虛擬貨幣在網路中只是一串數字，不僅和持有人身分分離，且與商業銀行、支付機構體

港媒：陸方密集表態 川習會「三議題」浮現

美軍C-17運輸機5月1日降落北京，港媒分析認為，這標誌本月中美元首會晤已基本敲定。此前的4月30日，中美外長、中美經貿牽頭人罕見同日通話，加上大陸常駐聯合國代表傅聰公開表態，「川習會」三大核心議題「

美參議員戴恩斯訪陸 學者：為中美高層互動營造氛圍

中美近期互動密集，儘管目前正值中國大陸「五一」連假，美國總統川普盟友、共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）仍按計畫訪問中國，大陸學者指出，戴恩斯此行正處於川習會前的互動窗口期，有助提前溝通、

高市早苗上台後 自民黨高層首次訪中但無見中國官員

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事說」後，日中關係陷入低潮。綜合日媒報導，日本自民黨選舉對策委員長西村康稔2日至3...

李強考察平陸運河工程

大陸國務院總理李強四月二十九日至五月一日在廣西考察。在欽州市，他到平陸運河馬道樞紐聽取運河建設情況介紹，並表示要確保如期順利通航。中新社二日指，平陸運河是一九四九年以來大陸第一條國家層面統籌的「通江達

川習會登場前 美中官方互動明顯增加

「川習會」5月中旬在北京登場前，4月30日美國國務卿盧比歐與中國外長王毅、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾與中國國務院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。