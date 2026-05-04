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意圖強化一中敘事 中國在埃及建造開羅宣言紀念碑
中國持續強化「一個中國」敘事。中國駐埃及大使館3日表示，中方正在埃及建立開羅宣言紀念碑，並強調「開羅宣言」是「確認台灣作為中國不可分割領土的重要歷史和法理依據」。
中國駐埃及大使館在官網發布新聞，稱「開羅宣言」為結束第二次世界大戰做出重要貢獻，是確認台灣作為中國不可分割領土的重要歷史和法理依據，與之後重申「開羅宣言」規定的「波茨坦公告」等一系列具有法律效力的文件構成了二戰後國際秩序的組成部分。
這篇消息說，為紀念「開羅宣言」在埃及米娜宮飯店達成，中方在米娜宮飯店建立紀念碑。當前立碑區域正在修繕，完工後將向公眾開放。
開羅會議1943年11月23至27日在埃及首府開羅召開，會後中、美、英三國領袖約定於同年12月1日發表「開羅宣言」。
北京近年加強法律戰，其外交部多次強調，「開羅宣言」、「波茨坦宣言」、「日本投降書」等國際法文件都「確認了中國對台灣的主權」。
中華民國外交部日前指出，二戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」取代「開羅宣言」及「波茨坦公告」等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕對不是中華人民共和國的一部分。
1952年依生效後「舊金山和約」第2條，日本僅放棄台灣、澎湖、南沙群島與西沙群島之一切權利、權利名義與要求，沒有規定台灣的主權歸屬。
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