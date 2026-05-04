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高市早苗上台後 自民黨高層首次訪中但無見中國官員

中央社／ 台北4日電
日本首相高市早苗。法新社
日本首相高市早苗。法新社

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事說」後，日中關係陷入低潮。綜合日媒報導，日本自民黨選舉對策委員長西村康稔2日至3日訪問北京，是高市早苗上台後首次有該黨四大要職人物訪中，但西村康稔此行未有與中國官員會面。

綜合共同社及日經中文網3日報導，西村康稔是在訪問哈薩克後回國途中，於2日至3日訪問北京。他考察了自動駕駛等相關企業，並與經濟界人士進行交流，但此行沒有安排與中國官員會面。

報導表示，這是高市早苗上台後，自民黨四大要職（幹事長、總務會長、政調會長、選對委員長）人物首次訪中。

西村康稔參觀了開發人形機器人的宇樹科技後表示，「與2025年12月在國際機器人展上看到時相比已有進步。日本企業仍然有很大的潛力」。

報導表示，高市早苗去年11月發表「台灣有事說」後，日中關係迅速降溫，高層交流陷入停滯。日本政府及經濟界正在摸索恢復重要人員會晤來改善關係，擬派遣經濟產業大臣赤澤亮正出席5月在中國江蘇省召開的亞太經濟合作（APEC）貿易部長會議。

日本前眾院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會代表團也計劃6月訪問北京，尋求與中國高層會面。

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