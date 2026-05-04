陸新型行賄 港媒指重慶市長收受近10億元泰達幣

重慶市長胡衡華與重慶市委常委、兩江新區區委書記羅藺日前先後落馬，香港明報指，兩人皆收受鉅額的USDT（泰達幣）。報導稱，由於虛擬貨幣在網路中只是一串數字，不僅和持有人身分分離，且與商業銀行、支付機構體系也完全隔離，可在區塊鏈上自由交易，不受地域限制地跨境流轉，隱蔽性極強，監管難度極大，成為新型行賄工具。

據大陸財新網報導，大陸全國政協委員、重慶靜昇律師事務所創始合伙人彭靜，4月19日就被帶走。彭靜是中國「紅頂律師」，三屆全國政協委員，有最高法院特約監督員、重慶市律師協會監事長等多項官方職務。據稱，胡衡華、羅藺落馬，均涉及通過泰達幣進行受賄與洗錢，彭靜被指是其中關鍵人物，疑似通過收取「律師費」名義協助洗錢。

福建廈門原首富、三安光電實際控制人、「中國LED大王」林秀成，以及其女婿、三安光電總經理林科闖因涉案先後被帶走。財新網引述消息人士透露，在胡衡華案中，林科闖曾向其支付3080萬USDT（約合新台幣9.74億元），其中1000萬USDT為置換手續費，另一筆1550萬USDT被指轉給羅藺。

明報《中國透視》專欄指，利用虛擬貨幣受賄，已經成為中國反腐新動向。中國證監會科技監管司前司長、中國人民銀行數字貨幣研究所前所長姚前2024年4月被立案審查，表面看，姚前本人帳戶並無明顯異常，但大數據交叉排查發現，姚前的幾筆大額權錢交易，都是採用新型腐敗、隱性腐敗手段，其中就包括收受虛擬貨幣。

調查發現，2018年，姚前接受一名幣圈老闆張某請託，向某虛擬貨幣交易所打招呼，協助其公司成功發行代幣，並募集到2萬枚「以太幣」。隨後，張某就向姚前送上2000枚以太幣答謝。目前一枚以太幣約值新台幣7.3萬元。專案組利用區塊鏈技術，查詢到了整個流轉鏈條。

報導稱，今年初，由中紀委宣傳部與央視聯合攝製的電視專題片《一步不停歇 半步不退讓》，就以姚前案為例播出第四集「科技賦能反腐」，指出虛擬貨幣依託區塊鏈技術不斷發展，腐敗出現了必須警惕的新形式。