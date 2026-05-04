李強考察平陸運河工程

大陸國務院總理李強四月二十九日至五月一日在廣西考察。在欽州市，他到平陸運河馬道樞紐聽取運河建設情況介紹，並表示要確保如期順利通航。中新社二日指，平陸運河是一九四九年以來大陸第一條國家層面統籌的「通江達海大運河」。

中新社稱，平陸運河計畫於九月建成通航。未來該通道將成為中國大陸西南、中南地區到東協運距最短、最便捷的出海通道，預計每年節約運輸費用五十二億元人民幣（約台幣二百四十億元）。

同時，平陸運河青年樞紐下游二號圍堰也在一日正式破除，水流注入青年樞紐船閘，平陸運河樞紐工程進入有水偵錯階段。先前三月十八日，青年樞紐已啟動無水單機單閘偵錯。在持續一個多月的無水偵錯中，平陸運河建設管理團隊對船閘的液壓、機電等多系統進行多輪無水偵錯。「無水偵錯」重點驗證了閘門門體運行姿態、液壓啟閉機機械性能及電氣控制等，確保各項指標達到設計要求。

央視指出，平陸運河全長一三四點二公里，起於廣西壯族自治區南寧橫州市西津庫區平塘江口，由北向南經欽州靈山縣陸屋鎮，沿欽江入北部灣。