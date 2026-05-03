川習會登場前 美中官方互動明顯增加

「川習會」5月中旬在北京登場前，4月30日美國國務卿盧比歐與中國外長王毅、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾與中國國務院副總理何立峰同日通話；5月1日美國聯邦參議員戴恩斯率團訪中，同日美軍運輸機飛抵北京進行川習會前置作業。中國媒體報導，這代表川習會前美中互動明顯增加。

但中國學者也表示，同在川習會前，美國聯邦眾議院4月間推動「硬體技術多邊協調管制法案」（MATCH Act），限制人工智慧（AI）技術流向中國，並填補相關法律漏洞，防止中國獲取先進半導體技術，這代表美方恐將在川習會前夕推出「消極動作」，有向中方施壓的意味。

澎湃新聞報導，在目前尚未最終確認川習會時間的背景下，美中之間各層面近期逐漸開啟了一連串的密集互動，雙邊關係再次進入鎂光燈下。

直到目前為止，中國方面始終未曾正式宣布川習會的時間。相形之下，白宮早已宣布美國總統川普（Donald Trump）將於5月14至15日訪問中國。

南華早報4月24日報導，川普的盟友、共和黨聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）預定5月1日起率領共5名跨黨派參議員組成的代表團訪問中國。澎湃新聞則報導，戴恩斯一行人1日起先後訪問上海和北京。

中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任刁大明表示，戴恩斯的對中立場「相對務實」，他率團訪中無疑有助於繼續穩定兩國關係，且可提前展開川習會前溝通並傳達立場，為川習會的互動營造良好氛圍。

報導提到，在戴恩斯等人訪中前，美中外交、經貿高層同在4月30日新一輪溝通。其中，何立峰與貝森特（Scott Bessent）、葛里爾（Jamieson Greer）先舉行視訊通話；王毅與盧比歐（Marco Rubio）隨後也進行通話，「元首外交」成為兩人通話的核心。

這則報導還指出，5月1日傍晚，眾多在北京首都機場外拍攝飛機的攝影愛好者們，都拍到了美軍C-17運輸機的降落，這架隸屬美國空軍第437空運聯隊的運輸機，外界普遍猜測與川習會密切相關。

報導提到，在上述活動前，美中之間的預熱跡象似已在數個領域展開。4月以來，雙方在外交、經貿、工商界、智庫、青年人文層面的接觸出現升溫，是否在為川習會累積氛圍，有待觀察。

但報導提到，美中各層級互動近來趨於活躍的同時，阻力仍然存在，美方近期在涉中經貿、電信、晶片、學術交流等多個領域，仍有一系列「消極舉措」。其中包括

美國聯邦眾議院4月間推動「硬體技術多邊協調管制法案」，限制AI技術流向中國，並填補相關法律漏洞，防止中國獲取先進半導體技術。

刁大明對此表示，在涉及國家核心競爭力的關鍵領域，像是高科技、關鍵礦產等，美中之間仍維持「脫鉤」狀態。美方在川習會前夕做出涉中的「消極動作」，有向中方施壓的意味。