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大陸「春季外交」熱度持續 大陸外交部：烏茲別克總理將訪華兩天

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部3日宣布，烏茲別克總理阿里波夫（Abdulla Aripov）將於5月6日至7日前往大陸進行為期兩天的訪問。圖為烏茲別克總理阿里波夫。圖／取自北京青年報社微信公眾號「政知見」
大陸外交部3日宣布，烏茲別克總理阿里波夫（Abdulla Aripov）將於5月6日至7日前往大陸進行為期兩天的訪問。圖為烏茲別克總理阿里波夫。圖／取自北京青年報社微信公眾號「政知見」

大陸「春季外交」近期熱鬧進行中，多國政要相繼前往大陸訪問。大陸外交部3日宣布，烏茲別克總理阿里波夫（Abdulla Aripov）將於本周訪問大陸兩天。

大陸外交部官網5月3日下午釋出消息指，大陸外交部發言人指出，應中國政府邀請，阿里波夫將於5月6日至7日訪華，並同中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中共同主持召開中烏政府間合作委員會第八次會議。

烏茲別克位於中亞地區，近年積極推動經濟與數位產業發展。韓媒《朝鮮日報》報導指出，烏茲別克正快速崛起為全球人工智慧（AI）數據中心樞紐，並吸引多國資金投入。

報導並稱，在美國制裁與全球科技供應鏈調整背景下，部分大陸企業也將烏茲別克視為「數位一帶一路」的重要節點。包括華為已在當地建置政府雲平台並提出AI數據中心發展規劃，中興通訊亦參與相關數據中心升級計畫。業界人士指出，由於美中雙方均未將烏茲別克視為主要競爭焦點，使其在技術與貿易布局上具相對中立優勢。

此外，烏茲別克近年亦積極吸引外資投入數位基礎建設。據外電報導，包括多國科技與數據中心業者均已在當地布局相關投資計畫。

除阿里波夫外，接下來還有全球高度關注的美國總統川普，其原計畫於3月底訪問北京，因中東戰事延後於5月14日至15日訪問大陸。另方面，德國總理梅爾茨將派經濟部長於下月訪問大陸，柏林方面對貿易逆差擴大、原物料取得及人工智慧監管等議題表達關切。彭博引述知情人士稱，負責經濟與能源事務的Katherina Reiche計劃於5月26日至29日訪陸，行程將包括北京，並可能前往廣州，但細節仍可能調整。

此外，今年以來已有多國政要訪問大陸，包括：澳洲外長黃英賢於4月28日至30日訪問北京，並與大陸外交部長王毅舉行第八次中澳外交與戰略對話；巴基斯坦總統札爾達里於4月25日至5月1日訪華，期間到訪湖南及海南；比利時副首相兼外交大臣普雷沃亦於4月27日至5月1日訪華。

國務院 外交部 大陸

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