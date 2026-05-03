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陸學者：川習會重在風險管理 台灣問題成雙方溝通焦點

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
南華早報引述復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指，中美雙方雖有意展現探索「戰略穩定」的意願，但難以透過美國總統川普一次的訪問就取得實質突破，特別是在台灣等議題上，更重要的是管理風險並理解彼此紅線。（歐新社）
南華早報引述復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指，中美雙方雖有意展現探索「戰略穩定」的意願，但難以透過美國總統川普一次的訪問就取得實質突破，特別是在台灣等議題上，更重要的是管理風險並理解彼此紅線。（歐新社）

美國總統川普預計5月14日至15日訪問中國，學者分析，川普此行重點在於風險管理與關係穩定，美方一方面希望避免與中國在關鍵供應鏈上全面脫鉤，另一方面在俄烏與中東局勢未明下，也不願在台海或南海再添變數；其中，台灣問題被視為雙邊關係最敏感的關鍵議題。

香港英文媒體南華早報指出，當地時間5月1日，川普表示，儘管與伊朗談判陷入僵局，他仍將按原定計畫5月訪華，並稱此行「一定會非常精彩」。川普原計畫於3月底訪問北京，但在美國聯合以色列對伊朗開戰後行程推遲，白宮隨後宣布將於5月14日至15日訪問中國。

報導引述上海國際問題專家沈丁立分析，川普此行主要是為了「風險管理」。他指出，美國希望避免在關鍵供應鏈上（如稀土）完全與大陸脫鉤，同時也希望大陸不向伊朗提供軍事支持。還有對大陸而言，「重點則在台灣問題」。

南京大學國際關係學院副院長馬博表示，川普此行首要考量是穩定對中關係，「在俄烏戰爭與伊朗戰事都沒有明確出路的情況下，華府無法承受在台海或南海再開闢新的不穩定戰線。」

馬博補充，中美在貿易與科技領域的摩擦已進入「常態化」，美國供應鏈調整也並非只針對中國。他認為，更敏感的仍是中國周邊包括台海、南海以及某種程度上的朝鮮半島等的安全問題，「這些領域的外溢風險更高，也可能成為雙邊溝通的重點」。

另，復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指，川普正面臨國內對伊朗戰爭的壓力，希望透過訪華取得外交成果，同時也希望推動美國農產品、能源與飛機出口等經濟利益。「雙方都希望展現願意探索『戰略穩定』的努力，但不可能僅透過一次訪問取得實質突破，特別是在台灣等議題上，更重要的是管理風險與理解彼此紅線。」

此前，新華社報導，大陸外交部長王毅4月30日與美國國務卿魯比歐通話時提到，元首外交始終是中美關係的「定盤星」。雙方要維護好來之不易的穩定局面，籌備好重要高層互動議程，擴大合作面、管控分歧點，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。

王毅並強調，「台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。美方應信守承諾，作出正確抉擇，為中美合作打開新的空間，為世界和平作出應盡努力」。

美國 美方 俄烏戰爭

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