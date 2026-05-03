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助港澳生在台投入職場 陸委會與策進會舉辦分享會

中央社／ 台北3日電

陸委會策進會委託中港澳之友協會昨天舉辦分享會，邀集產官學專家及在台發展有成的港人代表分享產業趨勢、實務經驗及法規等資訊，助港澳生畢業後在台無縫接軌投入職場

據台港策進會新聞稿，陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟表示，近年企業對港澳及僑外生整體工作表現滿意度維持高水準，港澳生以評點制留台從事專業工作人數也逐年提升，顯示港澳人才已成為台灣職場重要人力來源。

魏淑娟指出，根據行政院主計總處資料，台灣2025年全年經濟成長率達8.68%，2026年第1季概估經濟成長率為13.69%，遠高於全球主要經濟體，創近39年新高，顯示台灣經濟維持穩定且強勁的成長動能。

她強調，隨著人工智慧（AI）供應鏈、半導體產業及國際科技企業持續加碼布局台灣，未來就業市場對管理與跨領域人才需求將更加迫切。

魏淑娟說，港澳生具國際視野、多元文化背景與語言優勢，與台灣產業發展所需人才高度契合。為延攬人才，政府持續推動法規調整及優化政策措施，讓港澳畢業生在覓職期間得以更彈性銜接職場，並逐步擴大可從事的工作類型，提升就業機會與媒合效率，協助學生降低進入職場門檻、順利展開職涯。

中華港澳之友協會會長張仕賢致詞表示，選擇來台、留台，並把台灣當成未來，是勇氣、決心與承擔。建議港澳學員面對職涯選擇時，先理解制度、掌握政策、認識產業、建立連結，並思考希望在台灣成為什麼樣的人。

他並以「此心安處是吾家」，表示只要願意努力，台灣這片土地會提供舞台；只要願意扎根，就有發光的機會。

活動由龍華科技大學校長葛自祥主持，邀請內政部移民署科員李思瑩、勞動部勞發署副研究員鄒騰緯、人事顧問公司協理張浩江、研發中心執行長陳昌宏、在台港人旅遊作家蘇朗欣、珈琲部創辦人冼港俊及自媒體創作者凡塵擔任分享嘉賓。台灣各大學香港校友總會榮譽會長麥業成也到場關心港澳同學，活動吸引60多名港澳學生及人士參與。

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