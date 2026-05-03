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高市上台後自民黨高層首訪北京 未安排陸方高層會見

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本自民黨選舉對策委員長西村康稔2日訪問北京，成為高市上台後，首次有自民黨「黨四役」訪問中國。圖為西村康稔資料照。（路透）
日本自民黨選舉對策委員長西村康稔2日訪問北京，成為高市上台後，首次有自民黨「黨四役」訪問中國。圖為西村康稔資料照。（路透）

日本首相高市早苗2025年就任後，因「台海有事」相關表態引發北京強烈不滿，中日關係持續緊繃。在此背景下，日本自民黨選舉對策委員長西村康稔2日訪問北京，成為高市上台後，首次有自民黨「黨四役」訪問中國。

據日本共同社報導，西村康稔2日到訪北京，預計停留至3日，期間將考察自動駕駛相關企業，並與經濟界人士交換意見，但未安排與中方要員會見。

共同社強調，「這是高市早苗政府上台後，自民黨『黨四役』首次來華」。自民黨幹事長、總務會長、政策調查會長和選舉對策委員長並稱為自民黨「黨四役」，是負責推動政黨運作的高層實權人物。西村康稔曾任內閣官房副長官、經濟產業大臣，後涉及安倍派政治獻金問題遭黨內處分。此次行程是在他訪問哈薩克回程途中順道進行的。4月中旬，西村剛接任自民黨汽車議員聯盟會長。

日經中文網則提到，西村康稔此行參觀了包括人形機器人與自動駕駛相關企業，其中包括宇樹科技。他在受訪時表示，「與2025年12月在國際機器人展上看到時相比已有進步。日本企業仍然有很大的潛力」。報導也提到，此次行程於5月3日結束，全程未安排與中國高層會面。

報導指出，自2025年11月高市早苗在國會就「台灣有事」問題發表相關言論後，中日關係持續惡化。2025年大型連休期間，由日中友好議員聯盟會長森山裕等人曾訪問中國，但今年則取消了相關訪華安排。

另，觀察者網引述日媒稱，日本政府和經濟界正試圖通過恢復與要人的會談來推動關係解凍。日方正協調派遣經濟產業大臣赤澤亮正出席本月於江蘇省舉行的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議。

此外，有分析文章提到，儘管中日僵局持續，但日本仍盼透過經貿場合尋求「融冰」，但中方高層互動尚未恢復。日方一方面在安全領域強化與美國協調，另方面又難以切斷對華經濟依存，呈現政策矛盾。此次訪問被認為屬低強度接觸，僅維持最低限度溝通，並不代表政治關係改善。中日關係能否回暖，仍取決於日方是否在涉台問題上調整立場並回到既有政治文件框架。

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