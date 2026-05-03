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東京審判80周年 新華社：日本正一寸寸推開戰爭之門

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
80年前的5月3日，遠東國際軍事法庭在東京開庭審判日本戰犯。新華社3日刊出評論文章指稱，80年後的今天，「戰爭之門正在被一寸寸推開」。圖為位於日本東京市谷紀念館的遠東國際軍事法庭審判庭。（新華社）
80年前的5月3日，遠東國際軍事法庭在東京開庭審判日本戰犯。新華社3日刊出評論文章指稱，80年後的今天，「戰爭之門正在被一寸寸推開」。圖為位於日本東京市谷紀念館的遠東國際軍事法庭審判庭。（新華社）

今天（5月3日）是遠東國際軍事法庭（東京審判）開庭80周年紀念日，新華社表示，「歷史不會簡單重複，但總是驚人相似」。80年後的今天，日本首相高市早苗明言要將「自衛隊」正式寫入憲法，近期更稱「修憲時機已到」。日本還圖謀放棄「無核三原則」，敲定恢復舊式軍銜，解禁殺傷性武器出口，重塑國家情報系統，日本這一系列危險之舉預示著，「戰爭之門正在被一寸寸推開」。

新華社3日刊發題為《歷史的判決不容翻案——寫在東京審判開庭80周年之際》的文章表示，1946年5月3日，日本東京市谷地區，由舊日本陸軍士官學校禮堂改建的遠東國際軍事法庭審判庭，來自中、蘇、美、英、法等11個同盟國的法官身著黑袍肅然在座，28名日本甲級戰犯被押上被告席。

庭審歷時兩年半，開庭818次，出庭證人419人，受理證據4,300多件，庭審記錄4.8萬餘頁，判決書長達1,200多頁。新華社指出，這是人類有史以來規模最大、卷帙最浩繁的國際審判之一，也是世界反法西斯戰爭勝利後，國際社會對日本軍國主義最有力的清算。

文章稱，東京審判確立了一系列至關重要的國際法準則與人類文明共識：侵略戰爭是反人類的犯罪；發動侵略戰爭的罪魁禍首必須承擔個人刑事責任；「奉命行事」不能成為脫罪藉口；任何國家、任何民族都不得以任何理由美化侵略、否認暴行……這是文明對野蠻的判決，是正義對邪惡的清算，更是戰後國際秩序最重要的法律與道義基石之一。

新華社表示，在此基石之上，1947年5月3日生效的《日本國憲法》，將「永遠放棄以國權發動的戰爭、武力威脅或武力行使作為解決國際爭端的手段」寫入第九條。東京審判、「和平憲法」《開羅宣言》《波茨坦公告》……這一整套制度安排和法律文件，不僅是戰勝國對戰敗國的約束，也是日本得以重返國際社會的起點。

「然而，令人憂心的是，80年過去，被釘在歷史恥辱柱上的日本軍國主義幽靈，正在掙脫國際公義和法律的束縛，肆意遊蕩。」

文章強調，日本「和平憲法」第九條以國家根本法的形式向世界承諾永不再戰。80年來，這道誓言被一再蠶食：自衛隊的成立、集體自衛權的解禁、新安保法案的通過……「和平條款」早已千瘡百孔。如今，修憲圖謀已從迂迴突破升級為正面拆除。

新華社表示，「歷史不會簡單重複，但總是驚人相似」。20世紀30年代，日本軍國主義走上侵略擴張之路也是一步步進行的。任何復活軍國主義的企圖，無論以何種名義、採取何種形式、披上何種外衣，都必將在歷史的清算中歸於失敗，都必將在人類的良知前無所遁形。

高市早苗 新華社 日本 東京 二戰

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