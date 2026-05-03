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東京審判80周年 陸外交部批日本「新型軍國主義」成勢為患

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
5月3日是東京審判開庭80周年，大陸外交部特別發布新聞稿指稱，80年後的今天，日本軍國主義「遺毒未清、潛滋暗長」。圖東京審判現場歷史照片。（新華社）
5月3日是東京審判開庭80周年，大陸外交部特別發布新聞稿指稱，80年後的今天，日本軍國主義「遺毒未清、潛滋暗長」。圖東京審判現場歷史照片。（新華社）

今天（5月3日）是遠東國際軍事法庭（東京審判）開庭80周年紀念日，大陸外交部特別發布新聞稿指出，「接受東京審判判決是戰後日本回歸國際社會的前提。令人憤慨的是，80年後的今天，日本軍國主義遺毒未清、潛滋暗長」。大陸外交部並指日本「新型軍國主義」成勢為患，任何企圖為侵略翻案，必將被再次押上歷史的審判台。

大陸外交部3日以發言人名義發布「就東京審判開庭80周年答記者問」的新聞稿指出，1946年5月3日，根據日本無條件投降安排和盟軍最高統帥頒布的《遠東國際軍事法庭憲章》，遠東國際軍事法庭正式開庭。

新聞稿稱，這場歷史性審判匯聚11國司法力量，以海量鐵證和嚴謹法理，判定日本軍國主義發動侵略戰爭、嚴重違反國際法，揭露日本侵略者在亞洲多國犯下的累累罪行，判處東條英機等25名甲級戰犯絞刑、徒刑，駁斥所謂「勝利者審判」「自衛戰爭」「事後立法」等謬論。

大陸外交部發言人表示，東京審判是《開羅宣言》《波茨坦公告》規定的實施，反映戰勝國與受害者集體意志，踐行《聯合國憲章》的宗旨與原則，捍衛了二戰勝利成果。

新聞稿強調，接受東京審判判決是戰後日本回歸國際社會的前提。令人憤慨的是，80年後的今天，日本軍國主義遺毒未清、潛滋暗長。面對東京審判歷史定論和鐵證如山，日本右翼勢力極力否定、極盡歪曲，甚至美化侵略罪行，篡改歷史教科書，向日本社會灌輸錯誤歷史觀。

發言人續指，這也就難怪一些日本政府官員、政客頑固將甲級戰犯奉為「英雄」，公然參拜供奉有甲級戰犯的所謂「靖國神社」，右翼勢力磨刀霍霍、拉弓搭箭，加速「再軍事化」，部署進攻性武器，重整軍工產業，推動修改憲法，嚴重背離戰後日本自我標榜的「和平主義」。面對日本「新型軍國主義」成勢為患，重溫東京審判的背景、結論和原則，更具現實意義。

大陸外交部指出，「東京審判審的是人類良知，判的是歷史公正，同紐倫堡審判一道把法西斯戰犯永遠釘在歷史的恥辱柱上」。這兩場大審判所承載的歷史正義不容否定，法律效力不容挑戰，奠定的戰後國際秩序基石不容撼動。

發言人表示，東京審判的中國法官梅汝璈曾說過，「忘記過去的苦難可能招致未來的災禍」。任何人、任何勢力如果不自量力，企圖為侵略翻案，必將遭到全世界愛好和平人們的堅決抵制，必將被再次押上歷史的審判台。

二戰 日本 東京 外交部 中國

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