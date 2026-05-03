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運20B換裝「中國心」 補齊動力短板

世界日報／ 中國新聞組／北京3日電
有網友稱運20B像是掛載了四個大油桶。(取材自央視)
有網友稱運20B像是掛載了四個大油桶。(取材自央視)

中國大型軍用運輸機再迎關鍵升級。運20家族最新改進型「運20B」近日正式亮相，並執行韓戰志願軍烈士遺骸迎回任務，成為外界關注焦點。這款被視為中國新一代戰略投送主力的重型運輸機，最大突破就在於全面換裝國產發動機，象徵其正式擁有完整自主動力核心，讓整體性能邁上新台階。

央視新聞報導，相較早期運20與運20A機型，運20B最顯著的改變就是搭載4具大涵道比國產渦扇20發動機。由於發動機外型更大、更粗壯，辨識度極高，也被外界形容像掛上四個「大油桶」。這套全新動力系統不僅推力提升，也讓燃油效率大幅改善，進一步增加航程與載重能力。

軍事觀察人士指出，發動機一直是大型軍機最核心的技術門檻。過去運20系列在動力上仍存在部分外部依賴，而運20B全面採用國產渦扇20，代表中國已在航空動力領域取得重大自主突破。這不只是更換零件，而是整體戰略能力的升級，意味大型軍機從平台到核心動力都能自主掌控。

性能方面，運20B最大起飛重量約220噸，最大載重能力達66噸，可完整搭載一輛主戰坦克。其機身空間與載運能力均優於俄製伊爾76系列，加上新型飛控與航電系統，整體技術水平被評估已達世界先進標準。

運20B的價值也不只在運輸。作為大型平台，它具備改裝潛力，可延伸為空中指揮機、電子戰機、空中預警機等多型特種機，進一步擴大空軍作戰與支援體系。這讓它不只是「空中重卡」，更是未來空中戰力的重要基礎平台。

此外，運20系列多年來已多次執行高原救援、跨洲際運輸與海外任務，證明其具備全天候、全地域與長距離投送能力。

隨著運20B快速完成定型與列裝，並進入量產階段，中國戰略空運體系正加速成熟。換上純正「中國心」後的運20B，不僅補齊動力短板，也成為中國提升全球投送與遠程保障能力的重要象徵。

圖為運20家族。(取材自央視)
圖為運20家族。(取材自央視)

中國 發動機 運輸機

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