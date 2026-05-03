陸反擊美制裁 發布阻斷禁令 要求不得制裁五家陸企

大陸商務部昨（2）日發布阻斷禁令反擊美國，由於美國日前宣布制裁陸企恒力石化等五家中國大陸企業，主因涉及伊朗石油，大陸商務部禁令要求不得制裁五家陸企。

在即將登場的「川習會」前，美國政府加強打擊中國大陸與伊朗間台面下的石化交易。

美國財政部24日宣布，對大陸俗稱「茶壺煉油廠」（意指民營中小型煉油廠）的恒力石化及40多家涉嫌運輸伊朗石油的航運公司與油輪實施制裁，進一步切斷伊朗透過「影子艦隊」出口石油的資金來源。

大陸商務部昨天公告，針對美國對恒力石化等企業採取的制裁措施，綜合評估後確認美國的制裁措施存在不當域外適用情形，為維護國家主權等合法權益，根據相關辦法發布禁令，規定不得承認、不得執行、不得遵守美國對上述五家中國企業的制裁措施。

文中提及被美國採取制裁措施的公司包括甫被列入制裁名單的恒力石化（大連）煉化有限公司，還有從去年3月以來被陸續列入制裁名單的山東壽光魯清石化有限公司、山東金誠石化集團有限公司、河北鑫海化工集團有限公司和山東勝星化工有限公司。

針對美國制裁大陸煉油企業，大陸外交部去年曾表示，一貫堅決反對美國的單邊非法制裁，及所謂的長臂管轄，並強調中國大陸與伊朗的貿易活動是合法合理的。這次公告的阻斷禁令相當於是對於美方一系列的限制措施做出明確的反擊回應。

大陸商務部新聞發言人表示，2025年以來，美國以參與伊朗石油交易為由對恒力石化等中國企業採取的制裁措施，不當禁止或限制中國企業與第三國（地區）及其公民、法人或其他組織開展正常的經貿及相關活動，違反國際法和國際關係基本準則。

大陸商務部新聞發言人強調，中國大陸政府一貫反對缺乏聯合國授權和國際法依據的單邊制裁。此次發布禁令不影響中方承擔和履行國際義務，也不影響中國依法保護外商投資企業的合法權益。將繼續密切跟蹤有關國家法律與措施不當域外適用的情況。