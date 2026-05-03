聽新聞
0:00 / 0:00

川習會倒數 美運輸機降落北京

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

美國總統川普預計本月中旬訪問中國大陸，一架美軍Ｃ-十七運輸機一日降落在北京首都機場。港媒指，這架軍機很可能是為川普此行預先運載物資。這也意味著大陸當局至今仍未證實的川習會，正按計畫推進當中。

港媒星島日報昨天報導，許多大陸網友一日在微博貼出相片及影片，見到一架美軍Ｃ-十七「環球霸王」運輸機降落在北京首都機場。根據影像，這架軍機編號為八八二○四，隸屬美國空軍第四三七空運聯隊，機尾寫有美國空軍機動司令部縮寫的「ＡＭＣ」及查爾斯頓聯合基地名字「CHARLESTON」。

報導表示，這架美軍運輸機五月一日從東京向中國大陸飛去，五月二日飛離北京。航空追蹤平台顯示，美軍機四月卅日從查爾斯頓聯合基地起飛後，曾在華府郊區的安德魯聯合基地短暫停留。

而後經阿拉斯加的空軍基地中繼，往東亞飛行，但軌跡在山東半島外海、黃海上空出現斷點，相信是繼續朝北京前進。同架飛機有另條軌跡在前述斷點處附近出現，但飛行高度不同並往反方向飛行，最終抵達東京。

報導指，根據過往慣例，美國總統的出行安全防護極其嚴密，其配備重裝甲的座車「野獸」以及安全通信系統、地面護衛車輛等物資‌‌，都會預先透過美國空軍的Ｃ-十七運載至世界各地。

二○一七年十一月川普第一任總統首次訪陸時，他抵達前一天就有兩架Ｃ-十七先飛抵北京首都機場。今年一月川普前往瑞士出席達沃斯世界經濟論壇的一周前，也有航空迷捕捉到Ｃ-十七降落在瑞士蘇黎世機場。

美國 美軍 微博 北京 運輸機 川習會 川普

延伸閱讀

峰會前夕…貝森特批陸管制供應鏈 製造寒蟬效應

新聞中的公民與社會／從美軍營救F-15E飛官 看媒體揭露軍事行動細節…帶來何種影響

鄭麗文談川習會：支持川普說出「反對台獨」

德媒：美公開東航空難報告 揭發動機、自動駕駛遭手動關閉

相關新聞

中美角力 美制裁陸煉油廠 北京阻斷禁令反擊

川習會即將召開之際，美國財政部加大對伊朗的壓力，對三十五個實體與個人實施制裁，當中包含大陸獨立煉油廠恒力石化等五家企業。大陸商務部二日反擊，針對美國對五家中國大陸企業實施涉伊朗石油制裁措施發布阻斷禁令

達爾文港租約 澳洲要收回 陸企提訴訟

經營澳洲達爾文港的大陸嵐橋集團，日前對澳洲政府發起國際法律訴訟，阻止澳洲政府試圖終止嵐橋的達爾文港租賃權。澳洲工黨和聯盟黨在去年的大選中都表示要收回嵐橋集團對達爾文港的九十九年租約，理由是此舉對於保護

2022年大陸東航空難 「發動機遭關閉」

大陸東方航空ＭＵ五七三五航班於二○二二年三月於廣西發生空難，機上一三二人全部罹難，事故發生至今已四年，中方始終未公布調查結果。德媒報導美國國家運輸安全委員會（ＮＴＳＢ）依要求公布報告，內容顯示客機墜毀

川習會倒數 美運輸機降落北京

美國總統川普預計本月中旬訪問中國大陸，一架美軍Ｃ-十七運輸機一日降落在北京首都機場。港媒指，這架軍機很可能是為川普此行預先運載物資。這也意味著大陸當局至今仍未證實的川習會，正按計畫推進當中。

川習會即將召開之際 陸發布阻斷禁令！反擊美國制裁陸煉油廠

川習會即將召開之際，美國財政部加大對伊朗的壓力，對35個實體與個人實施制裁，當中包含被稱為「茶壺煉油廠」的大陸獨立煉油廠恒力石化。大陸商務部2日反擊，針對美國對5家中國大陸企業實施涉伊朗石油制裁措施發

參觀共艦後分析 呂禮詩：雷達基座沒生鏽沒補漆 可開到美國展國力

日前中共海軍建軍77周年活動時，我退役海軍艦長呂禮詩在青島登上中共軍艦參觀，在受訪時稱「解放軍、祖國強大」引發爭議，陸委會稱將以《兩岸條例》「合作行為之虞」展開調查。陸媒「觀察者網」2日則登出他的受訪

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。