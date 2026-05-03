川習會倒數 美運輸機降落北京

美國總統川普預計本月中旬訪問中國大陸，一架美軍Ｃ-十七運輸機一日降落在北京首都機場。港媒指，這架軍機很可能是為川普此行預先運載物資。這也意味著大陸當局至今仍未證實的川習會，正按計畫推進當中。

港媒星島日報昨天報導，許多大陸網友一日在微博貼出相片及影片，見到一架美軍Ｃ-十七「環球霸王」運輸機降落在北京首都機場。根據影像，這架軍機編號為八八二○四，隸屬美國空軍第四三七空運聯隊，機尾寫有美國空軍機動司令部縮寫的「ＡＭＣ」及查爾斯頓聯合基地名字「CHARLESTON」。

報導表示，這架美軍運輸機五月一日從東京向中國大陸飛去，五月二日飛離北京。航空追蹤平台顯示，美軍機四月卅日從查爾斯頓聯合基地起飛後，曾在華府郊區的安德魯聯合基地短暫停留。

而後經阿拉斯加的空軍基地中繼，往東亞飛行，但軌跡在山東半島外海、黃海上空出現斷點，相信是繼續朝北京前進。同架飛機有另條軌跡在前述斷點處附近出現，但飛行高度不同並往反方向飛行，最終抵達東京。

報導指，根據過往慣例，美國總統的出行安全防護極其嚴密，其配備重裝甲的座車「野獸」以及安全通信系統、地面護衛車輛等物資‌‌，都會預先透過美國空軍的Ｃ-十七運載至世界各地。

二○一七年十一月川普第一任總統首次訪陸時，他抵達前一天就有兩架Ｃ-十七先飛抵北京首都機場。今年一月川普前往瑞士出席達沃斯世界經濟論壇的一周前，也有航空迷捕捉到Ｃ-十七降落在瑞士蘇黎世機場。