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川習會即將召開之際 陸發布阻斷禁令！反擊美國制裁陸煉油廠

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
川習會即將召開之際，美國財政部加大對伊朗的壓力，對35個實體與個人實施制裁，當中包含被稱為「茶壺煉油廠」的大陸獨立煉油廠恒力石化。美聯社
川習會即將召開之際，美國財政部加大對伊朗的壓力，對35個實體與個人實施制裁，當中包含被稱為「茶壺煉油廠」的大陸獨立煉油廠恒力石化。美聯社

川習會即將召開之際，美國財政部加大對伊朗的壓力，對35個實體與個人實施制裁，當中包含被稱為「茶壺煉油廠」的大陸獨立煉油廠恒力石化大陸商務部2日反擊，針對美國對5家中國大陸企業實施涉伊朗石油制裁措施發布阻斷禁令。

在即將登場的「川習會」前，美國政府加強打擊中國大陸與伊朗間檯面下的石化交易。美國財政部24日宣布，對大陸大型煉油廠恒力石化及40多家涉嫌運輸伊朗石油的航運公司與油輪實施制裁，進一步切斷伊朗透過「影子艦隊」出口石油的資金來源。

大陸商務部2日公告，針對美國對恒力石化等企業採取的制裁措施，綜合評估後確認美國的制裁措施存在不當域外適用情形。為維護國家主權等合法權益，根據相關辦法發布禁令，規定不得承認、不得執行、不得遵守美國對上述5家中國企業的制裁措施。

文中提及被美國採取制裁措施的公司包括甫被列入制裁名單的恒力石化（大連）煉化有限公司，還有從去年3月以來被陸續列入制裁名單的山東壽光魯清石化有限公司、山東金誠石化集團有限公司、河北鑫海化工集團有限公司和山東勝星化工有限公司。

針對美國制裁中國煉油企業，大陸外交部去年曾表示，一貫堅決反對美國的單邊非法制裁，及所謂的長臂管轄，並強調中國與伊朗的貿易活動是合法合理的。這次公告的阻斷禁令相當於是對於美方一系列限制措施做出明確的反擊回應。

大陸商務部新聞發言人表示，2025年以來，美國以參與伊朗石油交易為由對恒力石化等中國企業採取的制裁措施，不當禁止或限制中國企業與第三國（地區）及其公民、法人或其他組織開展正常的經貿及相關活動，違反國際法和國際關係基本準則。

大陸商務部新聞發言人強調，中國政府一貫反對缺乏聯合國授權和國際法依據的單邊制裁。此次發布禁令不影響中方承擔和履行國際義務，也不影響中國依法保護外商投資企業的合法權益。將繼續密切跟蹤有關國家法律與措施不當域外適用的情況。

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