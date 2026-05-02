快訊

房產留給孝順孩子！能寫遺囑要求其他人拋棄繼承？律師：忽略這點白忙一場

日軍徵召！台男二戰赴海南島失蹤84年… 弟聲請宣告死亡准了

苦苓列10國家「不宜獨旅」清單 點名1地：錢藏再貼身也沒用

聽新聞
0:00 / 0:00

參觀共艦後分析 呂禮詩：雷達基座沒生鏽沒補漆 可開到美國展國力

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
退役海軍艦長呂禮詩。（報系資料照）
退役海軍艦長呂禮詩。（報系資料照）

日前中共海軍建軍77周年活動時，我退役海軍艦長呂禮詩在青島登上中共軍艦參觀，在受訪時稱「解放軍、祖國強大」引發爭議，陸委會稱將以《兩岸條例》「合作行為之虞」展開調查。陸媒「觀察者網」2日則登出他的受訪內容文章，他提到皆服役8年以上烏魯木齊艦和濰坊艦的雷達等設施基座，以及基座的鉚接孔，沒有生鏽和補漆的痕跡。

呂禮詩還指「有一個大膽的想法」，就是解放軍可以思考一下，是不是可以把軍艦開到美國，讓美國人看一下，這才是真正的一個國力展現，「我相信美軍看了之後也會大為震撼。」

觀察者網報導，呂禮詩表示，他是收到國台辦的邀請前往青島參觀。在青島奧帆中心碼頭參觀了兩艘海軍艦艇，一艘是烏魯木齊艦，另外一艘是濰坊艦。

呂指，烏魯木齊艦其實已服役了8年，濰坊艦也服役了13年。上船後完全沒有陳舊的感覺，不太像十幾年的船。濰坊艦可能只像一艘5年前的船，烏魯木齊艦感覺好像是剛下水，這保養得很不錯。

呂禮詩提到，艦艇的保養不是單純掃掃地，解放軍所使用的鋼材以及油漆或者說塗料，可能與美、台用的完全不一樣。美軍艦艇是上個世紀的船，鐵鏽非常多，艦艇上雷達等設施有基座，而基座的鉚接孔也是比較容易生鏽的地方。

呂稱，上解放軍的艦船後仔細查看，感覺這些部位是沒生鏽的。他稱，如果按照部分台灣媒體以及「青鳥、黑熊」的說法，沒生鏽是因為臨時補漆；但如果是補漆，就一定會有補漆的痕跡。

呂禮詩還分享，當時可以看到魚雷發射架，也可以看到內部的地板非常乾淨，說明平常清潔保養做得很好。「做甲板的清潔保養要用刷子慢慢刷起來，或者用吸塵器吸再拖」，但有些台灣士兵比較懶，掃時沒掃乾淨，拖的時候就把髒汙拖得到處都是。

對於國防部長顧立雄日前在立法院表示，陸委會已提出兩岸條例修正案，針對有損害國家尊嚴行為的退休軍官有所懲。呂禮詩指出，「難道我們每天都要活在謊言裡不說實話嗎？我們看到實際上是什麼狀況，我們就講什麼樣的事，對不對？」

美軍 中共 呂禮詩 解放軍

延伸閱讀

川普讚美軍扣伊朗貨輪「像海盜」 航艦從中東返美可順便接管古巴

官兵要解脫了！美航艦「福特號」撐309天創紀錄 將自中東啟程返國

德以代表籲勿輕率用納粹比喻 綠：勿用仇恨語言

美海軍退將：美台缺協同作戰能力 台海若爆危機恐擴大美軍傷亡

相關新聞

德媒：美公開東航空難報告 揭發動機、自動駕駛遭手動關閉

大陸東方航空MU5735航班於2022年3月發生空難，機上132人全部罹難，事故發生至今已4年，中方始終未公布調查結果。德媒報導美國國家運輸安全委員會（NTSB）依要求公布報告，內容顯示客機墜毀前，兩

參觀共艦後分析 呂禮詩：雷達基座沒生鏽沒補漆 可開到美國展國力

日前中共海軍建軍77周年活動時，我退役海軍艦長呂禮詩在青島登上中共軍艦參觀，在受訪時稱「解放軍、祖國強大」引發爭議，陸委會稱將以《兩岸條例》「合作行為之虞」展開調查。陸媒「觀察者網」2日則登出他的受訪

陸77年來首條「通江達海大運河」！李強親赴廣西視察平陸運河工程

大陸國務院總理李強4月29日至5月1日在廣西調研。在欽州市，他到平陸運河馬道樞紐聽取運河建設情況介紹，並表示要「確保如期順利通航」。大陸官媒中新社2日指，平陸運河是1949年以來中國大陸第1條國家層面

電磁彈射技術加持福建艦 中共海軍配齊「航艦五件套」

從世界航空母艦（簡稱「航艦」）發展來看，一艘成熟的航艦戰鬥群要具備制空、制海、預警、電子對抗及反潛等強大的綜合戰力。軍迷把支撐這些能力的核心艦載機體系稱為「航艦五件套」。

香江風情／電子煙港嚴禁、陸監管 五一長假成壓力測試

香港與中國大陸的法定假期，仍然保持「一假兩制」，以五一而論，香港只放5月1日一天，但中國大陸算是小長假，要放5天。於此香港看五一假期，主要是大陸有多少人南下，又能帶來多少賺錢機會。但此次有點不同，在「

黎智英獲頒言論自由獎 港府譴責「美化犯罪」

二○二六年世界新聞自由指數近日公布，香港被排名到第一百四十，連續二年被評為「狀況惡劣」，壹傳媒創辦人黎智英因國安案被判刑二十年遭點名關切；「德國之聲」（ＤＷ）近期則頒發二○二六年ＤＷ言論自由獎給黎智英

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。