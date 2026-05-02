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電磁彈射技術加持福建艦 中共海軍配齊「航艦五件套」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸官媒指，共軍的「殲-15T」重型艦載戰鬥機，可依託大載彈量和大航程實施飽和式攻擊，擁有很強的對海對陸打擊能力。（央視）
大陸官媒指，共軍的「殲-15T」重型艦載戰鬥機，可依託大載彈量和大航程實施飽和式攻擊，擁有很強的對海對陸打擊能力。（央視）

從世界航空母艦（簡稱「航艦」）發展來看，一艘成熟的航艦戰鬥群要具備制空、制海、預警、電子對抗及反潛等強大的綜合戰力。軍迷把支撐這些能力的核心艦載機體系稱為「航艦五件套」。

陸媒則指，大陸的福建艦在電磁彈射技術加持下，隨著隱身艦載戰鬥機、多用途彈射艦載戰鬥機、固定翼艦載預警機、固定翼電子戰機和反潛直升機構成。讓中共海軍配齊「航艦五件套」，初步建成核心艦載機體系。

大陸官媒央視國防軍事頻道節目「礪劍」報導，殲-15T重型艦載戰鬥機，可依託大載彈量和大航程，對敵人實施飽和式攻擊，擁有很強的對海對陸打擊能力。

殲-15T飛機為彈射起飛專門量身製造的彈射桿，能直接鉤住航艦甲板上的電磁彈射器，瞬間就能把幾十噸重的殲-15T從靜止的狀態加速到每小時幾百公里，拉著戰機衝離甲板。

殲-35艦載戰鬥機，採用一體化設計的單座、雙發、外傾雙垂尾總體布局。是大陸自主研製新型隱身艦載戰鬥機，重點承擔航艦編隊奪取制空權任務，是海軍實現由近海防禦型向遠海防衛型轉變的標誌性裝備。

空警-600，是大陸第一型艦載固定翼預警機，支持彈射起飛，能夠遂行預警探測、指揮引導、目標指示和作戰協同等任務，被譽為「海空司令部」，能夠為航艦戰鬥群提供更長的預警時間，大大提高攔截效率。

報導引述大陸航航空工業第一飛機設計研究院（一飛院）院長耿延升指出，目前想給「空警-600」神話人物的名字，叫「哪吒」。哪吒在神話故事裡面是不畏霸權、不畏強權、為正義敢於鬥爭的形象，希望它體現出這種氣質。

國防 大陸 戰機

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