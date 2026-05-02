德媒：美公開東航空難報告 揭發動機、自動駕駛遭手動關閉

大陸東方航空MU5735航班於2022年3月發生空難，機上132人全部罹難，事故發生至今已4年，中方始終未公布調查結果。德媒報導美國國家運輸安全委員會（NTSB）依要求公布報告，內容顯示客機墜毀前，兩側發動機燃油開關與自動駕駛系統均被手動關閉，駕駛桿也被持續下推，導致客機呈垂直墜落。

德國之聲1日報導，今年初，有人依照美國資訊自由法（FOIA）向NTSB申請政府資訊公開，美國國家運輸安全委員會在4月29日予以答覆，並附上飛控資料記錄器（FDR，兩個黑盒子之一）數據、NTSB與大陸民航總局（CAAC）之間的電郵往來、2022年7月的數據下載報告等原始資料。

FDR原始數據顯示，在黑盒子斷電前23秒，波音737的左右兩台發動機的燃油開關均被設置為切斷狀態。之後飛機的自動駕駛儀也被斷開。斷電前20秒，駕駛艙內的一側操縱桿被猛烈向下推，控制輪（Control Wheel）也出現異常動作。原始資料並未顯示兩位飛行員中，到底是哪一位進行猛烈推桿動作。

在失控下墜過程中，操縱桿上存在著劇烈且持續的輸入，顯示駕駛艙內始終有人在主動操控。

另外，黑盒子數據還顯示，飛機俯衝期間，控制橫滾姿態的副翼始終在活動狀態，但是輸入參數呈現劇烈變化。似乎暗示另一名飛行員在試圖挽救飛機。

這些流出的數據，也與空難當天航空追蹤網站Flightradar24公布的兩次雷達數據相符，當時這架客機從原先巡航高度2.9萬英尺（約8,840公尺）開始急速俯衝，在72秒內跌到7,425英尺（約2,263公尺）。後來飛機一度重新爬升了約10秒，但馬上再度急速下墜。

在發動機斷油後23秒，黑盒子停止記錄。這很可能是因為發動機徹底停轉導致飛機斷電，而黑盒子並沒有備用電池。

而NTSB和CAAC的郵件往來記錄則顯示，以上資料早在2022年夏天就轉交給大陸當局。

根據國際民航法規，東航MU5735空難發生後，大陸方面請求飛機製造商所在國協助解讀黑匣子資料。在事故發生兩個月後，華爾街日報就援引知情人士消息稱，美方的初步調查已經顯示「駕駛艙內有人故意墜毀了這架飛機」。但是大陸民航總局當時則回應稱，有關蓄意墜機的傳言「嚴重誤導了公眾」、「干擾了事故調查工作」。

這起導致132人罹難的空難，是大陸近30年來最慘重的民航事故。大陸民航總局最近一次提供相關調查報告還是在2024年3月，但內容並未提供太多細節，僅指班機自昆明起飛前，未在飛機或引擎上發現任何故障或異常，天氣及通訊方面也沒有出現問題。

另外，官方也稱機組人員持有有效執照、休息充足，並在飛行當日通過健康檢查，飛機上亦沒有危險物品。

根據國際規範，主導調查的大陸民航總局本應在事故發生後的30天內發布初步報告，並盡可能在一年內公布最終報告，以便業界自事件中汲取教訓、改善安全性。若無法在期限內公布最終報告，調查單位仍應該在每周年發布聲明。

去年5月，大陸社媒平台流傳一張標題為「中國民用航空局政府資訊公開申請答覆書」，內容顯示為一名大陸網友申請公開「3·21」事故調查進展情況，但大陸民航局回應：「您申請公開的資訊公開後可能危及國家安全、社會穩定......決定不予公開。」

上述大陸民航總局2025年的答覆書，以及NTSB此次回覆中所包含的原始資料，暫時均無法獨立證實真實性。在大陸社交媒體平台「知乎」上，該話題於4月30日晚間引發熱烈討論。但整個討論在5月1日即遭刪除。