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黎智英獲頒言論自由獎 港府譴責「美化犯罪」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
壹傳媒創辦人黎智英（中）因國安案被判刑二十年。路透資料照片
壹傳媒創辦人黎智英（中）因國安案被判刑二十年。路透資料照片

二○二六年世界新聞自由指數近日公布，香港被排名到第一百四十，連續二年被評為「狀況惡劣」，壹傳媒創辦人黎智英因國安案被判刑二十年遭點名關切；「德國之聲」（ＤＷ）近期則頒發二○二六年ＤＷ言論自由獎給黎智英。香港政府一日表示強烈譴責，指前述作為試圖美化黎的犯罪行為，並對香港作出汙衊抹黑和攻擊，「此等卑劣行徑完全無視法治精神，歪曲事實」。

無國界記者組織（ＲＳＦ）日前公布二○二六年世界新聞自由指數，香港被點名提及排名過去廿五年來下跌一二二名，黎智英被判囚廿年，亦是香港對新聞工作者歷來最重判刑。

德國之聲則是自二○一五年起，每年都會向記者與人權倡議者頒發言論自由獎，二○二六年得主為黎智英。 

香港政府一日發布新聞稿表示，強烈譴責「反華組織」及外國媒體誤導公眾及為黎智英洗白。

港府發言人說，無國界記者絕大部分的資金由歐盟、美國國務院、及其他歐洲政府提供，屬美西方勢力的「反華」工具，其所謂排名並無公信力，港府不予理會。

港府發言人稱，黎智英經過「公平審訊」後被裁定有罪。部分傳媒機構及自詡代表新聞工作者的組織，繼續將黎智英案的犯罪行為與新聞自由混為一談，甚至藉不同案件炒作、詆譭香港的人權和法治狀況，目的是混淆視聽，汙衊香港。

該發言人表示，黎智英案與新聞自由完全無關，各被告多年來是利用新聞報導為幌子，行「禍國害港」之實。相關判決「有理有節」，別有用心的外部勢力在面對這些鐵一般的事實，依然顛倒是非、惡意攻擊，令人不齒。

港府 香港 黎智英 言論自由 人權

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