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歐盟法案衝擊經貿 陸使團揚言反制

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

近期歐盟「網路安全法」修訂草案和「工業加速器法案」草案，恐衝擊與大陸經貿關係。大陸駐歐盟使團召開記者會表示嚴重關切之餘，再度強調如歐方執意據此成法，並歧視性對待大陸企業，大陸將不得不採取反制措施。

大陸駐歐盟使團四月廿九日舉行記者會，該使團公使兼經商處負責人索鵬表示，大陸對歐盟上述兩項法案表達「嚴重關切」。大陸願與歐方保持建設性對話與磋商，如歐方執意據此成法，並歧視性對待大陸企業，大陸將不得不採取反制措施。

他指出「網路安全法」修訂草案引入極具主觀隨意性的「非技術風險」因素，是將經貿問題政治化、泛安全化的典型做法。「工業加速器法案」草案對外商投資設置限制性要求，在公共採購和公共支持政策中設置排他性條款，構成投資壁壘和制度性歧視。相關法案涉嫌違反世貿規則，將對中歐經貿關係造成實質性傷害，對全球產供鏈造成衝擊，也必將拖累歐盟自身綠色轉型進程。

此外，綜合中國日報、歐洲新聞台報導，索鵬還透露，大陸駐歐盟成員國大使館已將陸方意見與建議轉達給所在國政府。他還補充說，這些提案似乎針對資通訊技術等十八個關鍵產業，但「我們生活在一個萬物互聯的世界，此類立法可能會影響眾多行業，並最終將歐盟推向自我隔離」。

中共政治局委員兼外長王毅四月卅日在北京會見比利時副首相兼外交大臣普雷沃時表示，「中方希望比方在歐盟內部發揮積極、建設性作用，推動歐中通過對話協商妥處經貿分歧」。大陸商務部長王文濤也對相關法案多次表態「高度關注」。

此外，日前歐洲議會通過決議譴責大陸「民族團結進步法」鼓勵同化政策，並限制文化、宗教及語言自由，該使團發言人昨稱大陸強烈不滿和堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉，並要求歐洲議會停止「為反華分裂勢力站台背書」。

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