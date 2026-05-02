聽新聞
0:00 / 0:00

陸對非洲53國零關稅生效 排除史瓦帝尼

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
廣東深圳海關關員四月卅日晚在深圳灣口岸查驗即將零關稅通關的廿四噸南非進口蘋果。新華社
廣東深圳海關關員四月卅日晚在深圳灣口岸查驗即將零關稅通關的廿四噸南非進口蘋果。新華社

中國大陸昨天起對其所有非洲邦交國家實施零關稅優惠，而與中華民國（台灣）維持外交關係的史瓦帝尼則排除在外。昨天凌晨零時，亞洲最大的客貨綜合性公路口岸—廣東深圳灣口岸貨檢通道，來自南非的廿四噸鮮蘋果的貨車快速通關，象徵大陸對五十三個非洲建交國全面零關稅舉措開始生效。

截至二○二四年十二月，大陸已對三十三個非洲國家實施零關稅政策。如今這項政策範圍擴大至五十三國，效期至二○二八年四月三十日。

中新社報導，大陸對非洲建交國實施免關稅覆蓋百分之百稅目產品，無額度限制，不附加任何政治條件，是全球首個主要經濟體對非洲建交國實施全覆蓋零關稅措施。

報導稱，首單進口的南非蘋果關稅由百分之十降至零。此前，科特迪瓦（我譯象牙海岸）和加納的可可關稅為百分之八至百分之廿二；肯亞的咖啡、牛油果（酪梨）關稅分別為百分之八至百分之三十和百分之廿；南非的柑橘、紅酒關稅分別為百分之十二和百分之十四至百分之廿。但自昨天開始，這些產品在符合原產地和檢驗檢疫要求的前提之下，均可享受零關稅待遇。

昨天停泊在上海外高橋碼頭的新加坡籍順城號貨櫃輪，裝載了廿四個來自非洲產品的貨櫃，是全面零關稅舉措首日享受新政的船舶。其非洲產品涵蓋機械設備、咖啡及咖啡製品、橡膠、日用品等。在新政加持下，可增強非洲產品在中國市場相對於第三方產品的競爭優勢。

報導引述南非國際事務研究所研究員約翰斯頓指出，零關稅將擴大對中國農產品及其加工品出口，將有助推進非洲減貧進程。他說，農村生產力的提升，通常會帶動農村地區收入和發展機會的增加。    

中國大陸已經連續十七年保持非洲最大貿易夥伴國地位。大陸海關總署數據顯示，二○二五年中非貿易額達三四八○點五二億美元，同比增長百分之十七點七，再創歷史新高。進入二○二六年，增勢依舊強勁：第一季度中非貿易額達六四六五點六億元人民幣，同比增長百分之二十三點七。 　

大陸對非洲建交國實施零關稅，唯獨排除史瓦帝尼。中央社報導，澳洲國立大學政治學者宋文笛指出，北京當局藉由排除史瓦帝尼，「將與非洲國家的關係武器化，並展示與中國往來帶來好處…中國想向世界展示它如何對待自己的朋友，與台灣的朋友形成對比」。

中華民國 大陸 關稅 史瓦帝尼 非洲 邦交

延伸閱讀

中國大陸對非洲國家實施零關稅 唯台友邦史瓦帝尼遭排除

大陸免非洲關稅 法媒：外交禮物象徵意義多於實質

劉大年／因應美國關稅政策後續發展

從通路到製造 台商在南非打造汽車零件供應鏈體系

相關新聞

黎智英獲頒言論自由獎 港府譴責「美化犯罪」

二○二六年世界新聞自由指數近日公布，香港被排名到第一百四十，連續二年被評為「狀況惡劣」，壹傳媒創辦人黎智英因國安案被判刑二十年遭點名關切；「德國之聲」（ＤＷ）近期則頒發二○二六年ＤＷ言論自由獎給黎智英

陸對非洲53國零關稅生效 排除史瓦帝尼

中國大陸昨天起對其所有非洲邦交國家實施零關稅優惠，而與中華民國（台灣）維持外交關係的史瓦帝尼則排除在外。昨天凌晨零時，亞洲最大的客貨綜合性公路口岸—廣東深圳灣口岸貨檢通道，來自南非的廿四噸鮮蘋果的貨車

歐盟法案衝擊經貿 陸使團揚言反制

近期歐盟「網路安全法」修訂草案和「工業加速器法案」草案，恐衝擊與大陸的經貿關係。大陸駐歐盟使團召開記者會表示嚴重關切之餘，再度強調如歐方執意據此成法，並歧視性對待大陸企業，大陸將不得不採取反制措施。

王毅稱台灣問題是美中最大風險 李大中：川習會前畫紅線

中共中央政治局委員王毅表示台灣問題事關中國的核心利益，美方應信守承諾，作出正確抉擇。淡江大學戰略所所長李大中認為，這是北京在川習會前「畫紅線」。他提醒，我方除了要注意川習會後的發言外，更要觀察華府的蛛

陸客來了！金門新旅運中心五一大考驗 小三通單日湧4135人

大陸五一黃金周假期今日正式登場，與大陸僅一水之隔的金門，再度成為陸客出境旅遊熱門目的地。小三通航線人潮明顯升溫，單日入境人次達4135人、出境約2015人，其中入境陸客約1940人，水頭碼頭自上午起即

五一陸客湧金門…下船縣府送攻略 免費搭公車、集章送好禮

大陸五一黃金周假期今天登場，與大陸僅一水之隔的金門再度成為陸客出境旅遊熱點，金門縣政府搶攻旅遊商機，今日上午在金門港旅運中心舉辦「金門觀光推廣會」，整合近期觀光活動、行動旅服推廣及交通安全宣導，以「一

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。