陸對非洲53國零關稅生效 排除史瓦帝尼

中國大陸昨天起對其所有非洲邦交國家實施零關稅優惠，而與中華民國（台灣）維持外交關係的史瓦帝尼則排除在外。昨天凌晨零時，亞洲最大的客貨綜合性公路口岸—廣東深圳灣口岸貨檢通道，來自南非的廿四噸鮮蘋果的貨車快速通關，象徵大陸對五十三個非洲建交國全面零關稅舉措開始生效。

截至二○二四年十二月，大陸已對三十三個非洲國家實施零關稅政策。如今這項政策範圍擴大至五十三國，效期至二○二八年四月三十日。

中新社報導，大陸對非洲建交國實施免關稅覆蓋百分之百稅目產品，無額度限制，不附加任何政治條件，是全球首個主要經濟體對非洲建交國實施全覆蓋零關稅措施。

報導稱，首單進口的南非蘋果關稅由百分之十降至零。此前，科特迪瓦（我譯象牙海岸）和加納的可可關稅為百分之八至百分之廿二；肯亞的咖啡、牛油果（酪梨）關稅分別為百分之八至百分之三十和百分之廿；南非的柑橘、紅酒關稅分別為百分之十二和百分之十四至百分之廿。但自昨天開始，這些產品在符合原產地和檢驗檢疫要求的前提之下，均可享受零關稅待遇。

昨天停泊在上海外高橋碼頭的新加坡籍順城號貨櫃輪，裝載了廿四個來自非洲產品的貨櫃，是全面零關稅舉措首日享受新政的船舶。其非洲產品涵蓋機械設備、咖啡及咖啡製品、橡膠、日用品等。在新政加持下，可增強非洲產品在中國市場相對於第三方產品的競爭優勢。

報導引述南非國際事務研究所研究員約翰斯頓指出，零關稅將擴大對中國農產品及其加工品出口，將有助推進非洲減貧進程。他說，農村生產力的提升，通常會帶動農村地區收入和發展機會的增加。

中國大陸已經連續十七年保持非洲最大貿易夥伴國地位。大陸海關總署數據顯示，二○二五年中非貿易額達三四八○點五二億美元，同比增長百分之十七點七，再創歷史新高。進入二○二六年，增勢依舊強勁：第一季度中非貿易額達六四六五點六億元人民幣，同比增長百分之二十三點七。

大陸對非洲建交國實施零關稅，唯獨排除史瓦帝尼。中央社報導，澳洲國立大學政治學者宋文笛指出，北京當局藉由排除史瓦帝尼，「將與非洲國家的關係武器化，並展示與中國往來帶來好處…中國想向世界展示它如何對待自己的朋友，與台灣的朋友形成對比」。