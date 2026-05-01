王毅稱台灣問題是美中最大風險 李大中：川習會前畫紅線

中共中央政治局委員王毅表示台灣問題事關中國的核心利益，美方應信守承諾，作出正確抉擇。淡江大學戰略所所長李大中認為，這是北京在川習會前「畫紅線」。他提醒，我方除了要注意川習會後的發言外，更要觀察華府的蛛絲馬跡。

王毅與美國國務卿魯比歐通電話時強調，台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。美方應信守承諾，作出正確抉擇。

李大中指出，拜登政府時期，美中戰略競爭態勢嚴峻，台灣議題也浮上檯面成為雙方交鋒重點，包括雙方三次元首峰會與數次的元首通電在內，台灣議題基本上不會缺席，美方回應大多強調美方的政策沒有改變，並重申美方遵循長期以來基於台灣關係法、美中三公報以及對台六項保證之一中政策。美方官員偶爾則提及不支持台獨等。

李大中觀察，去年川普重回白宮後，美中經歷對等關稅的衝擊與震盪波折，但雙方官員經歷多輪談判與密集接觸後，從去年10月底釜山川習峰會迄今，美中關係已呈現經貿與關稅休兵的暫時穩定狀態，相較於拜登任內，川普2.0的對中政策呈現相對謹慎與克制的特徵，而維持可控與穩定的美中關係。

他分析，目前對於川普與習近平雙方都有共同利益，尤其對於川普而言，透過對於中國大陸的旋風式國是訪問，若能帶回面子與裡子兼具的豐碩成果 ，例如北京對於經貿、商務、投資、科技以及川普所關心的重大區域議題之承諾、表態與善意等，將可重振國內的民意支持度。

李大中進一步指出，王毅昨天的刻意發言，其實並不令人意外，這是北京在事先畫紅線。

他估計，這次川習會可能的幾種狀況，第一種可能性是如同去年10月的釜山「川習會」，台灣議題再度缺席。第二種可能是如同拜登任內的情形：雖然川習互動觸及台灣議題，但雙方按表操課、各言爾志，川普也並未提出任何有關台灣議題的新說法。第三種可能性是過去一年來部分國際媒體與觀察者所猜測：川普口中可能出現反對台獨或其他過去未曾出現過的新措辭，也就是朝向更符合北京方面的期待前進，這一點台灣必須注意。

李大中進一步指出，川普對台灣的關切與興趣，主要還是展現在半導體供應鏈、貿易失衡與台灣國防投資等三大議題。但美中關係中的台灣議題，涉及複雜的大國競合，我方難以操之在我，但也必須高度重視。

他舉例，即使川習會並未直接提到台灣議題、或川普並未針對台灣議題出現任何驚人之語，但台灣仍必須小心翼翼觀察美中是否形成了某些心照不宣的默契？因此除了川習會的公開談話外，我們仍需由華府的實際作為，判斷美國對台灣政策與美台互動的蛛絲馬跡。例如華府是否有可能因為美中大局的因素，出現較多自我克制與額外的審慎考量，不管針對台軍售、或賴清德總統過境美國待遇與安排，或其他重要議題，都是觀察的方向。