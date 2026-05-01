李強赴廣西調研：要求確保「平陸運河」如期順利通航

中共政治局常委、大陸總理李強今天赴廣西考察平陸運河，他要求要高標準、高質量做好運河和大型樞紐建設，確保如期順利通航。

公開資料顯示，平陸運河起於廣西壯族自治區南寧橫州市西津庫區平塘江口，由北向南經欽州靈山縣陸屋鎮沿欽江入北部灣。作為一條連通西江航運幹線與北部灣海域的人工運河，平陸運河建成通航後，將直接開闢廣西及大陸西南地區通往東協地區運距最短、最經濟、最便捷的水運通道。平陸運河於2022年8月開工，預計今年9月完工通航。運河全長134.2公里，可通航5000噸級船舶。

據央視新聞，李強4月29日至5月1日在廣西調研。在欽州市，李強到了平陸運河馬道樞紐，聽取運河建設情況介紹，察看施工現場。李強指出，平陸運河是西部陸海新通道的骨幹工程，對實現江海連通、陸海聯動具有重要作用。要高標準、高質量做好運河和大型樞紐建設，確保如期順利通航，努力打造經得起檢驗的示範工程。

此外，李強也前往北部灣港欽州自動化集裝箱碼頭，觀看智慧港口作業，並赴北海市金海灣紅樹林生態保護區，細緻詢問廣西海堤規劃建設和紅樹林保護情況。而在環北部灣廣西水資源配置工程牛尾嶺泵站，李強強調，大陸水資源分佈不均，要規劃建設好重大引調水工程，完善水資源配置格局，實現互濟聯調，增強流域間、區域間水資源調配能力和供水保障能力。