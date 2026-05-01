陸客來了！金門新旅運中心五一大考驗 小三通單日湧4135人

大陸五一黃金周假期今日正式登場，與大陸僅一水之隔的金門，再度成為陸客出境旅遊熱門目的地。小三通航線人潮明顯升溫，單日入境人次達4135人、出境約2015人，其中入境陸客約1940人，水頭碼頭自上午起即湧現大量人潮，不少知名特產店、小吃店與市區商圈也擠滿旅客，久違的觀光熱潮再度回到金門。

據了解，自上周起，小三通旅客人次已明顯增加，幾乎天天船班滿載，很多人都猜測應該是提前出遊的陸客，今天上午水頭碼頭通關大廳更是人潮洶湧，準備入境的陸客大排長龍，不少人拖著行李、攜家帶眷前來旅遊，現場氣氛熱絡。

由於今年2月全新啟用的金門港旅運中心才投入營運，今年五一連假也成為新旅運中心啟用後首次面對的大型旅運壓力測試，新旅運中心採分層動線設計，1樓入境、3樓出境，整體規模與硬體設備大幅升級，並導入自動通關機組，通關效率明顯提升。

現場有旅客就表示，雖然人潮不少，但整體通關速度比以往順暢許多，「如果今天的人潮，還在舊大樓，一定塞爆了。」同一時間約有400多名陸客集中入境，現場也同步開設9個查驗櫃檯，加速疏運觀光客人潮。

據指出，為因應五一陸客潮，移民署國境事務大隊幾乎全員出動支援通關作業，不少隊員更主動取消休假，全力投入第一線勤務，確保旅客能順利快速通關。

此次來訪的陸客以自由行旅客居多，許多是家庭出遊、小夫妻帶著孩子同行，也有不少人是多次造訪金門的「回流客」。一名來自福建的陸客表示，自己已經來金門好幾次，很喜歡這裡的生活節奏與人情味，「希望未來有機會可以直接到台灣本島走走看看。」

隨著人潮湧入，金城市區與主要觀光景點也熱鬧非凡，商圈店家明顯感受到業績回溫，街頭可見不少自由行陸客三五成群騎著微型電動機車「小電驢」穿梭巷弄，隨走隨停，到處品嘗小吃、購買手搖飲，也有人是專攻便利商店與大型賣場消費，成為市區最明顯的觀光風景。

不過，部分特產店業者也坦言，雖然人潮回來了，但實際消費力仍與過去團客時代有落差，由於目前以年輕自由行旅客為主，消費模式偏向經濟實惠、體驗型，不像過去中高齡團客習慣大量採買特產「掃貨」帶回大陸分送親友，因此整體業績雖有成長，但仍不如預期亮眼。

大陸五一黃金周假期今日正式登場，小三通航線人潮明顯升溫，單日入境人次達4135人、出境約2015人，其中入境陸客約1940人。記者蔡家蓁／攝影

大陸五一黃金周假期今日正式登場，金門不少小吃店都擠滿陸客，相當熱絡。記者蔡家蓁／攝影