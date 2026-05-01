五一陸客湧金門 下船縣府送攻略 免費搭公車、集章送好禮

大陸五一黃金周假期今天登場，與大陸僅一水之隔的金門再度成為陸客出境旅遊熱點，金門縣政府搶攻旅遊商機，今日上午在金門港旅運中心舉辦「金門觀光推廣會」，整合近期觀光活動、行動旅服推廣及交通安全宣導，以「一下船就掌握旅遊資訊」的一站式服務，迎接入境旅客。

縣長陳福海表示，縣府持續推動「友善金門、多元旅遊」，希望旅客一抵達金門，就能獲得清楚、實用的旅遊資訊，不僅玩得安心，也能更深入體驗金門之美。

觀光處指出，現場透過活動看板及人員解說，向旅客介紹近期熱門活動，包括浯島城隍文化季、烈嶼綠石槽，以及「水獺阿特快閃：島嶼探險之旅」等系列活動，並搭配拍照打卡與趣味互動遊戲，讓旅客在輕鬆參與中掌握行程安排方向。

為提升旅遊安全，金門縣警察局交通隊副隊長蔡顯群也到場宣導微電車騎乘規範，提醒陸客騎乘電動車時務必遵守交通規則，確保行車安全。現場同步發放宣導卡及宣導品，加強交通安全意識。

此外，配合「世界公共運輸日」，縣府自5月1日至31日推出公車免費搭乘措施，旅客只需向司機索取乘車券投入票箱，即可免費搭乘公車；若於車站現場購買台灣好行半日券，還可享買一送一優惠，鼓勵旅客多利用大眾運輸工具，讓旅程更便利也更安全。

據了解，金門島上約2500輛微電車在五一連假前幾乎已全數租罄，不少陸客抵達後發現租不到車，紛紛前往金城車站詢問公車搭乘方式，得知可免費搭乘後，不少人直呼「太佛心了」，首日搭乘公車的陸客人數明顯增加。

觀光處也同步於5月1日至2日上午辦理「金門行動旅服」推廣活動，旅客現場掃碼體驗即可獲得明信片，完成會員註冊並登入者，還可參加限量小禮物抽獎，進一步提升旅客使用率。

另外，「金門找金喜－初夏打卡趣」活動同步登場，精選全島20處經典景點及新興打卡熱點，旅客只要開啟「金門行動旅服」、啟用手機定位功能並完成指定任務，即可獲得金幣，兌換珍珠奶茶、風獅爺金門餅及石敢當擺飾等限量好禮，吸引不少旅客躍躍欲試。

觀光處表示，此次推廣會也串聯「水獺阿特快閃：島嶼探險之旅」，強化「碼頭預熱、金門參與」的旅遊動線。5月1日現場互動抽獎得獎者，可於5月2日前往烈嶼雙口海濱公園參加「阿特烈嶼探險日」兌換禮品，現場設有打卡牆、阿特公仔及集章任務，鼓勵旅客深入走訪烈嶼景點。

若未能參加烈嶼主題日活動，5月3日也可前往金沙戲院加開的兌換窗口辦理兌換，並持續參與集章任務，帶動旅客走逛沙美商圈，延伸觀光效益，讓五一黃金周的觀光熱潮持續升溫。

水頭碼頭的推廣會也串聯「水獺阿特快閃：島嶼探險之旅」，強化「碼頭預熱、金門參與」的旅遊動線，吸引不少陸客詢問。記者蔡家蓁／攝影

大陸五一黃金周假期今天登場，與大陸僅一水之隔的金門再度成為陸客出境旅遊熱點，一早入境的陸客就相當多，不少都是家庭出遊。記者蔡家蓁／攝影

大陸五一黃金周假期今天登場，與大陸僅一水之隔的金門再度成為陸客出境旅遊熱點，一早入境的陸客就相當多，不少都是家庭出遊。記者蔡家蓁／攝影