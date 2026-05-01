快訊

5月運勢公開！12生肖吉凶一次看 龍迎機會、狗財運爆發

6歲就能抽！2026「終身學習券、館所通行票」懶人包 最高現省1500元

高雄某旅館房門被開…女驚慌搬沙發自保 業者竟回：漂亮要有高安全意識

聽新聞
0:00 / 0:00

黎智英獲頒DW言論自由獎 港府不接受：強烈譴責為黎洗白

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港政府1日發布新聞稿表示，強烈譴責「反華組織」及外國媒體誤導公眾，為壹傳媒創辦人黎智英「洗白」。（路透資料照）
香港政府1日發布新聞稿表示，強烈譴責「反華組織」及外國媒體誤導公眾，為壹傳媒創辦人黎智英「洗白」。（路透資料照）

2026年世界新聞自由指數近日公布，香港排名第140，連續2年被評為「狀況惡劣」，壹傳媒創辦人黎智英因國安案被判刑20年遭點名關切；《德國之聲》（DW）近期則頒發2026年DW言論自由獎給黎智英。香港政府1日表示強烈譴責，指前述作為試圖美化黎的犯罪行為，並對香港作出汙衊抹黑和攻擊，「此等卑劣行徑完全無視法治精神，歪曲事實」。

無國界記者組織（RSF）日前公布2026年世界新聞自由指數，香港被點名提及排名過去25年來下跌122名，黎智英被判囚20年，亦是香港對新聞工作者歷來最重判刑。

德國之聲則是自2015年起，每年都會向記者與人權倡議者頒發言論自由獎，2026年得主為黎智英。 

香港政府1日發布新聞稿表示，強烈譴責「反華組織」及外國媒體誤導公眾及為黎智英洗白。

港府發言人在聲明中聲稱，黎智英經過「公平審訊」後被裁定有罪。部分傳媒機構及自詡代表新聞工作者的組織，繼續將黎案的犯罪行為與新聞自由混為一談，甚至藉不同案件炒作、詆譭香港的人權和法治狀況，目的是混淆視聽，汙衊香港。

該發言人指，事實是，黎案與新聞自由完全無關，各被告多年來是利用新聞報道為幌子，行「禍國害港」之實。法庭在裁決理由中已清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。相關判決「有理有節」，別有用心的外部勢力在面對這些鐵一般的事實，依然顛倒是非、惡意攻擊，令人不齒。

該發言人稱，香港市民擁有《基本法》及《香港人權法案》所保障的新聞及言論自由。自《香港國安法》和《維護國家安全條例》實施以來，香港的傳媒環境「蓬勃依然」。

該發言人說，無國界記者絕大部分的資金由歐盟、美國國務院、及其他歐洲政府提供，屬美西方勢力的「反華」工具，其所謂排名並無公信力，港府不予理會。

壹傳媒 香港 港府 黎智英

延伸閱讀

香港最嚴禁煙法上路首日開4罰單 衛署：絕不影響訪港旅客

香港經濟改善 負資產住宅數目大跌46.4%

香港經濟連3年增長 特首感謝全港「打工仔女」貢獻

油價燙手港府補貼2.3億美元 逾2萬車受惠 買賣私油都有刑責

相關新聞

黎智英獲頒DW言論自由獎 港府不接受：強烈譴責為黎洗白

2026年世界新聞自由指數近日公布，香港排名第140，連續2年被評為「狀況惡劣」，壹傳媒創辦人黎智英因國安案被判刑20年遭點名關切；《德國之聲》（DW）近期則頒發2026年DW言論自由獎給黎智英。香港

陸反腐新規上路！民企員工受賄 與公職人員「同罪同罰」

時序進入5月，中國大陸有一批新法規上路，其中包括「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）聯合發布的反腐新規，規定民營企業員工與公職人員腐敗「同罪同罰」，入罪門檻也從6萬元人民幣（單位下同，約新台幣27

歐洲議會譴責大陸「民族團結法」 陸駐歐使館反批：惡意抹黑

歐洲議會4月30日通過決議，譴責大陸3月通過的《民族團結進步促進法》鼓勵同化政策，限制了文化、宗教和語言自由，並敦促中方廢除此法。大陸駐歐盟使團1日回應指，中方對歐洲議會惡意抹黑表示強烈不滿和堅決反對

香港經濟連3年增長 特首感謝全港「打工仔女」貢獻

香港勞工處30日舉行2026年勞動節酒會，行政長官李家超指出，去年香港經濟全年增長3.5%，連續第三年錄得正增長。他感謝全港「打工仔女」為香港家園作出貢獻。他強調，政府重視保障僱傭權益，法定最低工資水

川習會「菜單」焦慮 台灣外交官大白話

台灣外交部政務次長吳志中日前接受「彭博」專訪時，罕見地吐露了極其直白、甚至帶有危機感的言論。他直言：「我們最擔心的是，將台灣列入習近平與川普總統會談的菜單中」，並進一步坦承「沒有什麼是100％確定的」

何立峰與貝森特通話前...先見了「這國」副首相

5月中旬的「川習會」前，4月30日晚間，大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾舉行視訊通話，但新華社5月1日報導，在當天下午，何立峰於4月30日下午在人民大會堂，會見比利時副首相兼

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。