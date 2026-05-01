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何立峰與貝森特通話前...先見了「這國」副首相
5月中旬的「川習會」前，4月30日晚間，大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾舉行視訊通話，但新華社5月1日報導，在當天下午，何立峰於4月30日下午在人民大會堂，會見比利時副首相兼外交大臣佩瑞弗（Maxime Prevot，陸譯普雷沃）。
佩瑞弗於4月27日至5月1日訪問中國大陸，此次是他就任後首次訪陸，29日他前往浙江杭州，參訪大陸的機器人企業杭州雲深處科技，雲深處是專注於四足機器人、人形機器人及核心零部件的陸企，產品已廣泛應用於電力巡檢、消防、警務等場景。
30日佩瑞弗與大陸外長王毅、國務院副總理何立峰會面。
據新華社，何立峰與佩瑞弗會面時表示，中比建交55年來，兩國建立了互利共贏的緊密合作關係。近年來，雙方在醫藥、化工、金融、物流等領域開展了卓有成效的務實合作，助力兩國關係向前發展。
何立峰還強調，中比同為「多邊主義的維護者」和「開放型世界經濟的支持者」，應當延續互利共贏合作傳統，促進中比、中歐關系向好發展。
據新華社稱，佩瑞弗表示，比中是全方位友好合作伙伴，比方願以比中建交55周年為契機推動雙邊關係發展，加強經貿等各領域合作，共同維護多邊主義和自由貿易。
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