美智庫呼籲：川習會前台灣要做這件事 否則恐惹大麻煩

美中台關係隨美國選情起伏，台灣如何在強權角力中自處？中經院院長連賢明近期與美國智庫學者交流後，轉述美方觀點指出，面對「重利益、輕規則」的美國總統川普，台灣應展現合作誠意與防禦決心，特別是在「川習會」前解決預算問題，否則恐「惹上大麻煩」。

連賢明1日在社群平台分享六大重點，解析美方學者對川普對台態度的觀察。他直言，川普目前「非常非常忙」，對內要攻擊支持率日益上升的民主黨，對外要施壓不願配合美伊戰爭的歐洲盟友，台灣並不是他的優先關注議題。因此，學者建議台灣現階段應維持沉潛，避免在非必要時刻引起川普注目。

但由於五月中旬即將舉行川習會，川普仍不免會將目光轉向台灣。連賢明表示，川普恐針對他關注的項目逐一審視，包含貿易赤字、雙邊貿易協議、半導體供應鏈、台美能源合作，以及國防經費等五大項目。美方學者提醒，只要台灣表現配合，符合川普心目中的盟邦標準，他的注意力就會轉向其他目標。

但如果台灣配合度不高呢？川普後續的反制手段恐怕難以預測。連賢明提及，一般的總統會評估短期或長期因素，區分成經濟、政治或安全領域；貿易問題採用貿易手段，軍事問題採用軍事手段。但川普的談判模式是極限施壓，談判手段毫無禁忌，一切以利益交易為導向，只要能讓對方屈服就可以。

倘若讓川普感到台灣不配合，連賢明指出，川普可能突然取消未來的軍售，也可能要求增加對美投資，甚至取消雙邊正在洽談中的租稅協議。因此，美方學者善意提醒，在川習會前，台灣最好讓川普覺得，是一個願意合作的盟邦。

在自我防衛方面，連賢明說，美國智庫雖大多願意支持台灣，但也擔憂台灣問題引發中美戰略風險。台灣必須展現充足的自我防禦決心與能力，否則難以說服美國民眾持續支持台灣，這也是親台派學者最難幫台灣發聲之處。

美方也對台灣預算審查進度表達關切。連賢明透露，美方學者提及，三黨立委都曾向美方私下表達會支持預算，但實際執行卻困難重重，學者警告，若在五月中旬川習會前無法解決相關問題，台灣恐會惹上大麻煩。